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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi’ne 1 milyon 600 bin kişinin katıldığı bilgisini aldık."

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2019 16:11 | Son Güncelleme

IHAAW160511-SIY/24-03-2019 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi’ne 1 milyon 600 bin kişinin katıldığı bilgisini aldık." 24.03.2019 16:05:11 TSI NNNN

IHAAW160511-SIY/24-03-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi’ne 1 milyon 600 bin kişinin katıldığı bilgisini aldık."

24.03.2019 16:05:11 TSI
NNNN

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