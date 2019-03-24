IHAAW160511-SIY\/24-03-2019 \n- Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan: "Cumhur \u0130ttifak\u0131 \u0130stanbul Mitingi\u2019ne 1 milyon 600 bin ki\u015finin kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bilgisini ald\u0131k." \n24.03.2019 16:05:11 TSI\nNNNNPARTNER\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 ve a\u015fk\u0131 plajda s\u0131n\u0131rlar\u0131 fena zorlad\u0131Mansur Yava\u015f: Kat\u0131l\u0131mc\u0131, \u015feffaf y\u00f6netim ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fiz (2)Mansur Yava\u015f: Kat\u0131l\u0131mc\u0131, \u015feffaf y\u00f6netim ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fiz