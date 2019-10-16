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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin arasında kritik görüşme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 00:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Barış Pınarı Harekatı'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına ve siyasi çözüm sürecine vereceği katkıları ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin arasında kritik görüşme!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonla görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ayrıca Barış Pınarı Harekatı'nın terörle mücadelenin yanı sıra Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına ve siyasi çözüm sürecine vereceği katkıları ifade etti. (AA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili flaş açıklama!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili flaş açıklama!
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cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Barış Pınarı Harekatı

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