Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Terörün genç zihinleri bulandırmasına göz yummadık

ESKİŞEHİR, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, gençlerin milletin kadim değerlerine sıkı sıkıya sarılmalarını isteyerek, "Terör örgütlerinin genç zihinleri bulandırmasına, esir almasına asla göz yummadık. Meşru zemin varken, demokrasi, diplomasi, sandık varken başka yolları tercih edenlere asla taviz vermedik" dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Nevruz kutlamaları çerçevesinde Eskişehir’de çeşitli etkinlikler düzenledi. Türk dünyasından öğrencilerin ve temsilcilerin bir araya geldiği kutlamalarda geleneksel keşkek kazanı karıştırılarak, nevruz ateşi yakıldı ve örste çekiçle demir dövüldü. Nevruz hediyelerinin ikram edildiği program renkli görüntülere sahne oldu. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, YTB Başkanı Abdullah Eren, AK Parti Eskişehir milletvekili Nabi Avcı, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile Türk Dünyasından temsilciler ve öğrenciler katıldı. Orta Asya’dan Balkanlara kadar çok geniş bir coğrafyada kutlanan Nevruz’un tüm insanlık için hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Nevruz, Ata yadigarı Türkistan’dan doğan bir bereket ve sevgi bayramıdır. Nevruz, Türk dünyasının kültürel ortak mirasıdır. Ne mutlu bizlere ki bugün, dünyanın farklı ülkelerinden siz genç kardeşlerimizle bir arada, böyle muhteşem bir atmosferde, Nevruz Bayramını kutluyoruz. Farklılıklarımızı zenginlik görerek, kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden tam bir kardeşlik ikliminde hep birlikte Nevruz’u idrak ediyoruz. Bu güzel Nevruz programını tertipleyen, bizleri bir araya getiren Anadolu Üniversitemize ve Yurtdışı Türkler Başkanlığımıza teşekkür ediyorum" dedi.

'TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜ İLE MÜCADELE ETTİK'

Yeni Zelanda’da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletmek üzere bu ülkeye gittiklerini hatırlatan Oktay, bugüne kadar şiddeti bir mücadele yöntemi olarak kullananlara asla müsamaha göstermediklerini söyledi. Oktay, "Terör örgütlerinin genç zihinleri bulandırmasına, esir almasına asla göz yummadık. Meşru zemin varken, demokrasi, diplomasi, sandık varken başka yolları tercih edenlere asla taviz vermedik. Terörün her türlüsü ile mücadele ettik. İnşallah bundan sonra da bu kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz. Kökeni, inancı veya coğrafyası ne olursa olsun her masum insanın ölümüne karşı aynı ilkeli duruşu sergilemeye devam edeceğiz. Dünyaya örnek olan engin duruşumuzu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Ben özellikle genç kardeşlerimden milletimizin kadim değerlerine sıkı sıkıya sarılmalarını istiyorum" diye konuştu.

'SANAL BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ETMEK ZORUNDAYIZ'

Sanal dünya ile gerçeği arasında kaybolan, sanal oyunlarla gerçeği karartılan gençlerin dramlarıyla karşılaştıklarını anlatan Oktay şunları söyledi:

"Siyasetçiler, anne-babalar, hocalar, öğrenciler olarak bu duruma karşı tüm tedbirleri de almak durumundayız. Uyuşturucu, içki, sigara ve kumar ile beraber aileler ve yöneticiler olarak sanal bağımlılık gibi sorunlarla da mücadele etmek zorundayız. Bunu sadece milletimiz ve ülkemiz için değil aynı zamanda sizlerin evlatlarının da geleceği için yapacağız. Bu anlayışla adımlarımızı atıyor, yaşadığımız hadiselerin ışığında yarınımıza da istikamet çiziyoruz. Devletimizin sınır güvenliğine verdiğimiz önemin aynısını siber saldırılar karşısında bilgi güvenliğine verdiğimiz önem. Tarihimizden güç alarak bilinen şekli ile 2 bin 200 yılı aşan mazimizden gerekli dersleri çıkartarak istikbalimizi inşa etmeye çalışıyoruz. Başarılarımızın sayısını artırmaya, zaferlerimizin çapını büyütmeye tarihten ders alarak yürümeye çalışıyoruz"

'BİZ BİR İMPARATORLUK BAKİYESİYİZ'

Programda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren ise Türkiye’nin resmi sınırlarının ötesinde geniş bir gönül coğrafyasına sahip olduğunun ifade etti. YTB’nin dünyanın dört bir yanında bulunan kardeş ve akraba topluluklarla yeniden sıcak ve samimi ilişkilerin tesis edilmesi için çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Eren, “Biz bir imparatorluk bakiyesiyiz. Her ne kadar 784 bin kilometrekareye yayılmış bir vatanımız olsa da Osmanlı İmparatorluğu’nun bakiyesi olmamız hasebiyle çok fazla soydaşımız, çok fazla akraba topluluğumuz sınırlarımızın dışında yaşamaktadır. Dünyanın dört bir yanında Türkçe konuşan topluluklar var. Bu topluluklarla sıcak ve samimi ilişkileri yürütmekle mükellefiz” dedi.