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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2019 19:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, BM Kalkınma Programı Başkanı Achim Steiner'i kabul etti - Kabulde, Türkiye'deki geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin durumu ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarının yapabileceği ilave yardımlar görüşüldü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Achim Steiner'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Oktay'ın, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Steiner'i kabulünde, UNDP ile Türkiye arasındaki iş birliğinin daha ileri götürülmesi için neler yapılabileceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kabulde, Türkiye'deki geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin durumu ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarının yapabileceği yardımlar ile İstanbul'un bir BM merkezi haline getirilmesi konusunda atılabilecek ilave adımlar ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay UNDP Başkanı Achim Steiner

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