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  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan '12 Eylül' mesajı! Yeni anayasa vurgusu dikkat çekti:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan '12 Eylül' mesajı! Yeni anayasa vurgusu dikkat çekti:

12.09.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 12 Eylül darbesinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. "Cumhuriyet tarihimizde belirli silsileyle yapılan bu girişimler, 15 Temmuz’da bozulmuştur" diyen Yılmaz, yeni anayasa vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan '12 Eylül' mesajı! Yeni anayasa vurgusu dikkat çekti:

12 Eylül 1980 askeri darbesinin 43. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyadan paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, darbeye tepkisini "Demokrasinin rafa kaldırıldığı, özgürlüklere gölge düşüren, millet iradesini ayaklar altına alan o gün" sözleriyle dile getirdi.

Cevdet Yılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 12 Eylül… Türk Demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 43. yıl dönümü. Demokrasinin rafa kaldırıldığı, özgürlüklere gölge düşüren, millet iradesini ayaklar altına alan o gün, hüzünle hafızalarımızdaki yerini koruyor. Cumhuriyet tarihimizde sistematik bir şekilde gerçekleştirilen darbe girişimleriyle milletimizin iradesi gasp edilmiş, geleceğini tayin etme hakkı zorla elinden alınmıştır.

27 Mayıs darbesi, 12 Mart muhtırası, 12 Eylül darbesi, 28 Şubat postmodern darbesi ile Türk demokrasisine ağır bir darbe vuran karanlık odaklar, milletimizi geri kalmışlığa mahkum etmeye çalışmıştır. 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimiyle milli iradeye kelepçe vurma emelleri ise, Aziz Milletimizin onurlu ve cesur direnişi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü ve kararlı duruşuyla bertaraf edilmiştir. Cumhuriyet tarihimizde belirli silsileyle yapılan bu girişimler, 15 Temmuz’da bozulmuş, iradesine sahip çıkan milletimiz yarınlarını ve otoritesini esaret altına almak isteyenlere asla boyun eğmeyeceğini göstermiştir.

YENİ ANAYASA MESAJI

Yaşanan tüm bu acı tecrübelerden sonra, sivil iradeyi hukuki ve kanuni yönden güçlendirecek, insanı merkeze alan bir anayasanın ne denli gerekli olduğu artık aşikardır. Yasakçı, darbeci zihniyetin son kırıntılarının yer aldığı vesayetçi anayasayı; insanı merkez alan, milli irade ruhuyla hazırlanmış sivil, demokratik, özgürlükçü bir anayasa ile değiştirmek Türkiye Yüzyılı’na giden yolda milletimizin kazanacağı en önemli değerlerden biri olacaktır.

Bu vesileyle; Rabbim, ülkemize, milletimize bir darbe daha yaşatmasın. Demokrasi uğruna şehit düşen tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Cevdet Yılmaz 12 Eylül darbesi

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