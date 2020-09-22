HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanına hakaret eden Yunan gazetesine Osmanlı marşı dinlettiler

Cumhurbaşkanına hakaret eden Yunan gazetesine Osmanlı marşı dinlettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 15:25 | Son Güncelleme

Bolu'da bir grup vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içerikli yayın yapan Yunan Dimokratia gazetesini arayarak Osmanlı marşı dinlettiler.

Cumhurbaşkanına hakaret eden Yunan gazetesine Osmanlı marşı dinlettiler

Bolu’da bir grup vatandaş, geçtiğimiz günlerde Yunanistan’da yayın yapan Dimokratia gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı hakaret içerikli haberine tepki gösterdi.

Bir kafeteryada bir araya gelen Köroğlu Gençlik Teşkilatı Başkanı Mahmut Alan ve arkadaşları, internet üzerinde Dimokratia gazetesinin telefonunu bularak aradı.

Gazetenin telefonu açmasının ardından vatandaşlar tepkilerini göstermek için başka bir telefondan Osmanlı marşı açarak Dimokratia gazetesi çalışanlarına dinletti. Osmanlı marşının dinletildiği sırada telefonu eline alan Güneydoğu Gazisi Ali Fındıkçı, Dimokratia gazetesi çalışanlarına, “Atina’ya bir gecede Türk bayrağını dikeriz. Bunu Türkçe’ye çevir. Sen benim dilimi öğreneceksin ben değil” dedi.

'OLACAKLARI ONLARA HATIRATTIK'

Dimokratia gazetesine tepki gösteren grup adına basın açıklaması yapan Köroğlu Gençlik Teşkilatı Başkanı Mahmut Alan, “Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanıza ağır hakarette bulunan sözde Yunan gazetesi çok iğrenç bir başlık attı. Hatta bugün de bu başlığı tekrarlamış. Türk töresinde hiçbir zaman devlet büyüğüne, milletine, bayrağına hakarete sessiz kalınmaz. Biz 83 milyon vatandaşımızın göstereceği tepkiyi demokratik olarak temsili olarak gösterdik. Yalnız onlar boş başlık atmışlar. Biz olacakları, gerçekleri söyledik. Güneydoğu gazimiz çok güzel bir şey söyledi. ’Atina’ya geliriz, Türk bayrağını dikeriz’ dedi. Biz gerçekleri ve olacakları onlara hatırlattık. Osmanlı marşını da dinlettik ki, bu topraklarda binlerce sene Hristiyan’ı, Yahudi’si, yunanı hep beraber adilce, adaletli bir şekilde Osmanlı devleti bünyesinde yaşamışlar. Adaleti bizde görmüşler. Bunlar bu terbiyesizliği yaparak gündeme gelmeye çalışıyorlar. Çünkü tirajı düşük bir gazeteymiş. Kendilerine Türk devletine hakaret etmemeleri gerektiğini, Türk devlet başkanına hakaretin doğru olmadığını söylerken, gazimiz telefonu alarak ’Atina’ya geliriz, Türk bayrağınız dikeriz. Bunu da Türkçe’ye çevirin. Biz Yunancayı öğrenmek zorunda değiliz’ dedi. Burada ders niteliğinde bir şey söyledi” şeklinde konuştu.

2

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı
Yamaç paraşütü yaparken Fatiha okudu, sosyal medyada olay olduYamaç paraşütü yaparken Fatiha okudu, sosyal medyada olay oldu
2021 Nissan Z Proto Avrupa pazarına gelmiyor!2021 Nissan Z Proto Avrupa pazarına gelmiyor!
En Çok Okunan Haberler
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
EBA'ya giriş sıkıntısıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
EBA'ya giriş sıkıntısıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
Ankara'da sağlıkçılara saldırı! Valilik inceleme başlattı
Ankara'da sağlıkçılara saldırı! Valilik inceleme başlattı
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
1,5 ay arayla ikinci kez koronavirüs testi pozitif çıktı
1,5 ay arayla ikinci kez koronavirüs testi pozitif çıktı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Diğer Haberler
Alışverişe giden genç kızı kaçırdılar, ortalık savaş alanına döndü
Alışverişe giden genç kızı kaçırdılar, ortalık karıştı
Yamaç paraşütü yaparken Fatiha okudu, sosyal medyada olay oldu
Yamaç paraşütü yaparken Fatiha okudu, sosyal medyada olay oldu
Oruç Reis limandan ayrıldı, görev bekliyor
Ve limandan ayrıldı! Görev bekliyor
'Selam Tevhid kumpası' davasında istenen cezalar belli oldu
'Selam Tevhid kumpası' davasında istenen cezalar belli oldu
Duygu Çelikten toprağa verildi, cenazede acılı annenin feryadı yürekleri dağladı
Duygu Çelikten toprağa verildi
Tazmanya adası açıklarında korkunç görüntü: 90 ölü kılavuz balina bulundu
Korkunç görüntü! 90 tanesi ölü bulundu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.