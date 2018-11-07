Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 40 dakika sürdü.
İşte İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
ABD'NİN YPG TUTUMU
Terör örgütleri arası ayrım görmüyoruz. Orada devam eden mücadele Türkiye'nin desteklediği mücadeledir. Bir diğer konu da sınırda aldığımız güvenlik önlemleri kendi sınırlarımızı korumaya yöneliktir. Türkiye'nin aldığı ünlemler DEAŞ ile mücadeleyi yavaşlatıyor sözü kabul edilir değil. Terörle mücadele bundan sonra da devam edecektir. Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelede yer almadığı aslı astarı olmayan propagandalara maruz kaldık. Türkiye DEAŞ ile mücadeleye en ön saflarda mücadele veren bir ülkedir. Verilen her destek PKK'ya verilen destektir.
İdlib mutabakatı ile ilgili yapılan 4'lü zirvenin sonuçları memnuniyet vericidir. Zirvenin iki önemli sonucu vardır. İdlib mutabakatının kalıcı bir ateşkes haline getirilmesi. İdlib mutabakatı ile ilgili yoğun bir çalışma sürdürülüyor.
FETÖ İLE MÜCADELE
FETÖ okullarını kapatan ülke sayısı 21'e ulaştı.
FIRAT'IN DOĞUSU
Kimin kiminle iş birliğ iyaptığı bizi bağlamaz.
İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLAR
İran bizim önemli bir komşumuz. Öneml, bir ticaret ortağımız. 6 ay boyunca müzakereler devam edecek.
ABD'NİN PKK'LI 3 KİŞİNİN BAŞINA ÖDÜL KOYMASI
Çok geç kalınmış bir adımdır. Olumlu olmakla birlikte geciken bir adımdır. Bu insanlar yeni terörist olmadılar. Biz bunlarla mücadele ederken ne ABD'den ne de diğer müttefiklerimizden bir destek gelmemişti. Amerikalı yetkilinin açıklamasıyla ilgili de bağlantı kuracak olacaksak burada temel sorun ABD'nin PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak tanımlamıyor olması.
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