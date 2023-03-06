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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Deprem ve seçim tarihi…

06.03.2023 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’deki kabine toplantısının bugünkü ana gündem maddesinin deprem olacağı öğrenilirken kalıcı konutların inşası, bazı bölgelerde yaşanan kira artışları ve seçim tarihi gibi konuların da ele alınacağı öğrenildi. İşte saat 15’te başlaması beklenen kabine öncesi son dakika haberinin detayları…

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Deprem ve seçim tarihi…

Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15'te toplanıyor. Kabinenin ana gündemi ise deprem olacak. Mart ayının ilk kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Kabine toplantısında ele alınması beklenen ilk başlık 11 ili etkileyen deprem olacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantıda deprem bölgesindeki son durum ele alınacak. Bölgede atılması beklenen adımlar masaya yatırılacak.

KALICI KONUTLARIN İNŞASI

Geçiş sürecinde oluşturulan konteyner kentlerdeki çalışmalar ve kalıcı konutların inşa sürecinde gelinin son durum değerlendirilecek. İlgili bakanların yapılan çalışmalar hakkında kabineye bilgi vermesi bekleniyor.

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Depremin ardından bazı illerde görülen ciddi kira artışları da kabinenin gündeminde olacak.

SEÇİM TARİHİ DE KABİNE’NİN GÜNDEMİNDE OLACAK

Kabine'nin bir diğer gündem maddesi ise Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmişti. Seçim tarihini netleştirecek adımın da kabinede istişare edilmesi bekleniyor.

Kabine toplantısında terörle mücadele ile ekonominin yanı sıra iç ve dış gelişmeler de ele alınacak.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kabine Toplantısı seçim tarihi

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