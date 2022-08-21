Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Kritik konular masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Beştepe'de kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda, iç ve dış gündem ile ekonomiye ilişkin gelişmeler ele alınacak.

Kabine toplantısı en son 1 Ağustos'ta yapıldı.

Toplantıda, tahıl koridoru, 81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesi ve terörle mücadelenin yanı sıra Ege ile Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ele alındı.

Gündemde, dünyada yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü de vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 20 gün sonra yapılacak kabine toplantısında iç ve dış gündem ile ekonomiye ilişkin gelişmeler ele alınacak.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak.



