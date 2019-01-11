HABER

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.01.2019 07:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü kuruldu. Yeni kararname ile Cumhurbaşkanlığı korumaları, Cumhurbaşkanı’nın, aile fertlerinin, yardımcısının, bakanların ve İdari İşler Başkanı’nın hem maddi hem de manevi şahsiyetlerini korumakla görevli olacak. Korumalar ayrıca Cumhurbaşkanı’nın talimat verdiği herhangi bir kişiyi de koruyacak.

Cumhurbaşkanı’nın yardımcıları, bakanları ve idari işler başkanı da korunacak. Saray korumaları Cumhurbaşkanı’nın talimat verdiği herhangi bir kişiyi koruyacak. Koruma görevi hem maddi hem de manevi şahsiyetleri korumakla da görevli.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre; 24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı ile birlikte tüm devlet teşkilatını yeni sisteme göre dizayn eden 10 Temmuz tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nden dün kapsamlı bir değişiklik yapıldı. En dikkat çeken değişikliğe ise Cumhurbaşkanlığı teşkilatında imza atıldı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’na bağlı olarak Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü kuruldu. Yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanlığı’ndaki mevcut Koruma Daire Başkanlığı genel müdürlük seviyesine getirilmiş oldu. Koruma Hizmetleri Genel Müdürü de Emniyet Genel Müdürü yetkileri ile donatılmış olacak. Müdür, hizmet yönünden Cumhurbaşkanı’nın kendisine, idari yönden ise Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’na bağlı olacak.

BAKANLARA DA CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMASI

Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görev çerçevesi dünkü kararnameyle genişletildi. Cumhurbaşkanlığı korumaları; Cumhurbaşkanı ve ailesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nı da koruyacak.

TALİMAT VERDİĞİ KİŞİYİ DE KORUYACAK

Korumalar Cumhurbaşkanı’nın talimat verdiği herhangi bir kişiyi de koruyacak.

MANECİ KORUMA

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı daha önce sadece güvenlik sağlama, herhangi bir tehlike ve saldırıya karşı koruma hizmeti veriyordu. Yeni kararname ile Cumhurbaşkanlığı korumaları, Cumhurbaşkanı’nın, aile fertlerinin, yardımcısının, bakanların ve İdari İşler Başkanı’nın hem maddi hem de manevi şahsiyetlerini korumakla görevli olacak. Koruma görevi yurtdışında da gerçekleştirilebilecek. Korumalar, Cumhurbaşkanı’nın katıldığı program yerlerinde taşıt ve yaya trafiğini düzenleyecebilecek.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ

Daha önce parlamenter sistemin son Bakanlar Kurulu kararlarından biriyle Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde Özel Harekât Şube Müdürlüğü kurulmuştu.

ÖMÜR BOYU BÜYÜKELÇİLİK!

Kararname ile ayrıca, İdari İşler Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Başdanışmanlar, Danışmanlar ve genel müdürlerden büyükelçi unvanı alanların, bu görevlerinden ayrılsalar da Cumhurbaşkanı tarafından geri alınmadığı sürece büyükelçi unvanı taşımaya devam edebilmeleri sağlandı.

Cumhurbaşkanı yurtdışında isterse geçici olarak özel diplomatik temsilcilikler kurabilecek. Ayrıca Cumhurbaşkanı yabancı bir ülkede Türkiye’nin menfaatlarını koruyan bir devletin o ülkedeki temsilciliğinde geçici olarak temsilci görevlendirebilir.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu görüştü! 'Oyunu istedim'Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu görüştü! 'Oyunu istedim'
Ekrem İmamoğlu ile Beştepe'de Ekrem İmamoğlu ile Beştepe'de 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Koruma kararname

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu görüştü! 'Oyunu istedim'

Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu görüştü! 'Oyunu istedim'

Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı: Teklif var ısrar yok

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Erdoğan 'önemli bir başarıya imza attık' dedi ve açıkladı!

Erdoğan 'önemli bir başarıya imza attık' dedi ve açıkladı!

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.