Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı’nın yardımcıları, bakanları ve idari işler başkanı da korunacak. Saray korumaları Cumhurbaşkanı’nın talimat verdiği herhangi bir kişiyi koruyacak. Koruma görevi hem maddi hem de manevi şahsiyetleri korumakla da görevli.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre; 24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı ile birlikte tüm devlet teşkilatını yeni sisteme göre dizayn eden 10 Temmuz tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nden dün kapsamlı bir değişiklik yapıldı. En dikkat çeken değişikliğe ise Cumhurbaşkanlığı teşkilatında imza atıldı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’na bağlı olarak Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü kuruldu. Yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanlığı’ndaki mevcut Koruma Daire Başkanlığı genel müdürlük seviyesine getirilmiş oldu. Koruma Hizmetleri Genel Müdürü de Emniyet Genel Müdürü yetkileri ile donatılmış olacak. Müdür, hizmet yönünden Cumhurbaşkanı’nın kendisine, idari yönden ise Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’na bağlı olacak.