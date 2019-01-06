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Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin Suriye açıklamasına çok sert yanıt: Akıl dışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 16:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington yönetiminden gelen Türkiye'nin Suriye'de Kürtleri hedef aldığı yönündeki iddiaların 'akıl dışı' olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin Suriye açıklamasına çok sert yanıt: Akıl dışı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Türkiye’nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/ YPG terör örgütleridir." ifadelerini kullandı.

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İbrahim Kalın ABD Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

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