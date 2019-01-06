Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin Suriye açıklamasına çok sert yanıt: Akıl dışı

Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Kal\u0131n, "T\u00fcrkiye\u2019nin K\u00fcrtleri hedef ald\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131 ak\u0131l d\u0131\u015f\u0131d\u0131r. T\u00fcrkiye'nin hedefi DEA\u015e ve PKK\/PYD\/ YPG ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctleridir." ifadelerini kulland\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...Kimse 'lanet' uyar\u0131s\u0131n\u0131 dinlemedi! Ve mezar\u0131 a\u00e7\u0131ld\u0131Uluda\u011f doldu ta\u015ft\u0131!Sar\u0131kam\u0131\u015f \u015fehitleri, Hakkari'de 2 bin 800 rak\u0131mda y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015fle an\u0131ld\u0131
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