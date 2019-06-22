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Cumhurbaşkanlığı'ndan Gani Müjde'ye yanıt!

SEÇİM HABERLERİ  | 22.06.2019 14:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, senarist ve yönetmen Gani Müjde'ye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gani Müjde'ye yanıt!

Gani Müjde, 23 Haziran seçimleri için "İdo 21 Hazirandan başlayarak onlarca seferi iptal etmiş. Avşa, Bandırma, Bursa, Marmara Adası filan... Sebep Tarife değişikliği... Zamanlama manidar" paylaşımı yapmıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Müjde'ye yanıt geldi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu ifadeleri kullandı;

"Sadece bu değil Gani Bey!

Yüzerek de kimse geçemesin diye denize elektrik vereceklermiş.

Hasbelkader sandığa ulaşan olursa diye uçan mühür mürekkebi bile yapmışlar.

En son teknoloji diyorlar"

ddd

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Cumhurbaşkanlığı Gani Müjde İDO istanbul seçim Fahrettin Altun

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