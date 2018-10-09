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Cumhurbaşkanlığı politikalar kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 01:57 | Son Güncelleme

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre Cumhurbaşkanlığı Politikalar Kurulları atamaları yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı politikalar kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İşte kurullar ve atanan isimler:

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yani bunlar zaten bunlarn birer geliri muhakkak vardır. şartmı bunlarn ataması ? yani bunların vatandaşa ne gibi bir getirisi olacak diğer gece yarısı atamaları gibi ? yazık vatandaşa rte yeter yeter. Allahtan kork. milletin hakkını yemektn bıkmadnmı ? hep zengini zengin ettin.
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