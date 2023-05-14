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CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM BARAJI 2023: Seçimlerde baraj kaç? Barajı geçemeyen partilerin oyları ne oluyor?

14.05.2023 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerde baraj kaç? Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçlarında oy kullanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan ile adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin verilerini yakından takip ediyor. Öte yandan, "Seçimlerde baraj kaç? Barajı geçemeyen partilerin oyları ne oluyor?" gibi sorular da internette araştırılıyor. Merak edilen sorunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM BARAJI 2023: Seçimlerde baraj kaç? Barajı geçemeyen partilerin oyları ne oluyor?

Seçim sonuçları açıklanırken "Seçimlerde baraj kaç?" sorusu da arama motorlarında en çok araştırılan konu başlıklarından biri oldu. Türkiye'de seçim barajı yüzde 7'dir. İşte konuya dair ayrıntılar ve seçim barajı ile ilgili merak edilenler...

SEÇİM BARAJI KAÇ?

Seçimlerde şimdiye kadar uygulanan yüzde 10 seçim barajı Milletvekili Seçimi kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ile yüzde 7'ye indirilmiştir.

Siyasi partilerin meclise girebilmesi için tek başlarına ya da diğer siyasi partilerle girdiği ittifakın aldığı oy, yurt içi, yurt dışı ve gümrük kapıları birlikte toplam en az yüzde 7 olmak zorundadır.

SEÇİM BARAJI KALKTI MI?

Geçtiğimiz yıl Mart ayında AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis'te kabul edilerek yasalaştı. Böylelikle seçim barajıyla ilgili mevcut düzenleme değişti, ancak baraj kaldırılmadı.

SEÇİMDE BARAJI GEÇEMEYEN PARTİLERİN OYLARI NE OLUR?

Seçimde barajı geçemeyen partilerin oyları, barajı geçen partilerin oylarına göre; milletvekili yeniden belirlenip bu partilere tekrar paylaştırılır.

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