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Cumhurbaşkanlığı seçiminde 36 aday yarışıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 07.11.2018 15:50 | Son Güncelleme

Afrika'nın doğusundaki ada ülkesi Madagaskar'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde 4 eski cumhurbaşkanı, 3 eski başbakan, bir rahip ve rock şarkıcısının da aralarında bulunduğu 36 aday yarışıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde 36 aday yarışıyor!

Afrika'nın doğusundaki ada ülkesi Madagaskar'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti.

Oy kullanma işleminin yerel saatle 06.00'da başladığı seçimde, 4 eski cumhurbaşkanı, 3 eski başbakan, bir rahip ve ünlü bir rock şarkıcısının da aralarında bulunduğu 36 aday yarışıyor. Adaylar arasında 5 kadın da bulunuyor.

Yaklaşık 10 milyon kayıtlı seçmen yerel saatle 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Ülkeyi 2002-2009 yıllarında yöneten Cumhurbaşkanı Marc Ravalomanana, 2009-2014 döneminde hükümetin başı olan Andry Rajoelina ve 2014-2018 döneminde görev yapan Hery Rajaonarimampianina seçimin favori adayları olarak gösteriliyor.

Ülkedeki seçimler, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler gözlemcileri tarafından izleniyor.

Dünyanın dördüncü büyük adası olan ve 25 milyon nüfusu bulunan Madagaskar, 1960'ta Fransa'dan bağımsızlığını elde ettiğinden bu yana siyasi krizlerle mücadele ediyor.

2001'de yapılan tartışmalı cumhurbaşkanı seçimi, başkent Antananarivo'nun Belediye Başkanı Marc Ravalomanana'nın gücü ele geçirmesiyle son bulmuştu. Ardından, ülkeyi 1975'ten bu yana yöneten Didier Ratsiraka ise sürgüne gönderilmişti.

Ravalomanana da 2009'da Antananarivo Belediye Başkanı Andry Rajoelina'nın ordunun da desteğiyle yaptığı darbeyle devrilmişti. 2013 sonunda düzenlenen seçimi Hery Rajaonarimampianina kazanmıştı.

Rajaonarimampianina'nın 2018'in başında seçim yasasını değiştirme girişimleri ülkede protestolara

neden olmuş, muhalefet Rajaonarimampianina'nın getirmek istediği değişimlerin rakiplerinin adaylığını engellemeyi amaçladığını iddia etmişti.

Anayasa Mahkemesi, Rajaonarimampianina'dan büyük bir kriz patlak vermeden mutabakatla seçilmiş bir başbakanı bulunan "ulusal birlik hükümeti" kurmasını istemişti.

Anayasaya göre, mevcut devlet başkanının seçimlere katılabilmesi için seçimlerden 60 gün önce makamından ayrılması gerektiği için Rajaonarimampianina'nın istifasının ardından ülkeyi 7 Eylül'den bu yana geçici devlet başkanı Rivo Rakotovao yönetiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika madagaskar Cumhurbaşkanlığı 36 aday

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