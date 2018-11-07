Cumhurbaşkanlığı seçiminde 36 aday yarışıyor!

Afrika'nın doğusundaki ada ülkesi Madagaskar'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti.

Oy kullanma işleminin yerel saatle 06.00'da başladığı seçimde, 4 eski cumhurbaşkanı, 3 eski başbakan, bir rahip ve ünlü bir rock şarkıcısının da aralarında bulunduğu 36 aday yarışıyor. Adaylar arasında 5 kadın da bulunuyor.

Yaklaşık 10 milyon kayıtlı seçmen yerel saatle 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Ülkeyi 2002-2009 yıllarında yöneten Cumhurbaşkanı Marc Ravalomanana, 2009-2014 döneminde hükümetin başı olan Andry Rajoelina ve 2014-2018 döneminde görev yapan Hery Rajaonarimampianina seçimin favori adayları olarak gösteriliyor.

Ülkedeki seçimler, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler gözlemcileri tarafından izleniyor.

Dünyanın dördüncü büyük adası olan ve 25 milyon nüfusu bulunan Madagaskar, 1960'ta Fransa'dan bağımsızlığını elde ettiğinden bu yana siyasi krizlerle mücadele ediyor.

2001'de yapılan tartışmalı cumhurbaşkanı seçimi, başkent Antananarivo'nun Belediye Başkanı Marc Ravalomanana'nın gücü ele geçirmesiyle son bulmuştu. Ardından, ülkeyi 1975'ten bu yana yöneten Didier Ratsiraka ise sürgüne gönderilmişti.