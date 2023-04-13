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Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy pusulasında kim, hangi sırada? 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulası YSK tarafından onaylandı

13.04.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçimleri aday pusulası paylaşıldı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullanılacak cumhurbaşkanlığı oy pusulaları YSK (Yüksek Seçim Kurulu) tarafından onaylandı. Birçok kişi basında ve sosyal medyada yer alan haberlerin ardından internette araştırma yapıyor. Peki, Cumhurbaşkanlığı seçimleri aday pusulasında kim, hangi sırada?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy pusulasında kim, hangi sırada? 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulası YSK tarafından onaylandı

Cumhurbaşkanlığı seçimleri aday pusulası ile ilgili son dakika haberlerinin ardından birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gidecek. İşte, Cumhurbaşkanlığı seçimleri aday pusulasında adayların sıraları...

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ ADAY PUSULASINDA KİM, HANGİ SIRADA?

Cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan birleşik oy pusulasında 1. sırada Recep Tayyip Erdoğan, 2. sırada Muharrem İnce, 3. sırada Kemal Kılıçdaroğlu, 4. sırada ise Sinan Oğan yer aldı.

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SEÇİM TAKVİMİNDE ÖNEMLİ TARİHLER

15 Nisan: Milletvekili geçici aday listeleri yayımlanacak.

19 Nisan: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılacak, siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak olan üye listelerinin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesi istenilecek. YSK tarafından milletvekili kesin aday listelerinin seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda yayımlanmak üzere ilgili mercilere gönderilecek.

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27 Nisan: Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

4 Mayıs: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.

7 Mayıs: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

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9 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.

13 Mayıs: Seçim propaganda süreci saat 18.00 itibarıyla sona erecek.

14 Mayıs: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek.

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