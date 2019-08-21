Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

İşte Kalın'ın açıklamaları;

Terör örgütüne destek, yardım ve yatakçılık yapmak gibi suç kapsamına giren bir eylem içinde olmayan hiçbir belediye başkanıyla ilgili böyle bir tasarruf söz konusu değil. İstanbul ve Ankara için böyle bir şey söz konusu olmadığına göre bir durum yok. Terör örgütlerinin mensuplarını çeşitli isim ve kılıflar altında belediyeye alan belediye başkanlarıyla ilgili kanunlar çerçevesinde adımlar atılmıştır.

Seçimlerin namusunun korunması, vatandaşın verdiği oyun demokratik kurallar çerçevesinde hayata yansıtılması için bu tedbirlerin alınması kaçınılmazdır. Bunlar İçişleri Bakanlığımızın keyfi olarak aldığı kararlar değildir. Seçilmiş olmak kimseyi masum kılmaz.

Sayın Bahçeli'nin sayın Cumhurbaşkanımızla bir telefon görüşmesi olmadı ama inşallah 26 Ağustos'ta Malazgirt'te birarada olacaklar. Belki orada bu konuyu ele alma gündemleri olur.

