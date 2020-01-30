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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brein ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2020 21:18 | Son Güncelleme

İki ülke arasındaki ilişkiler ile Libya ve Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Kalın, ABD yönetiminin İsrail-Filistin ihtilafına ilişkin yayımladığı plan hakkında Türkiye'nin görüşlerini de paylaştı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Kalın ve O'Brien arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ile Libya ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Libya ve Suriye’nin kuzeyindeki güncel gelişmelerin ele alındığı, bu bölgelerde çatışmaların sona erdirilmesi, sivillerin korunması ve siyasi sürecin devam ettirilmesi amacıyla yürütülebilecek ortak çabalar hakkında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, ikili ilişkilerin genel durumunun yanı sıra, Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması konusunda atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD yönetiminin İsrail-Filistin ihtilafına ilişkin yayımladığı plan hakkında Türkiye'nin görüşlerini paylaştı.

Türkiye'nin, iki devletli çözüm vizyonunu ve bu çerçevede Doğu Kudüs’ün, 1967 sınırları temelinde oluşturulacak bağımsız ve egemen Filistin Devleti’nin başkenti olmasını savunduğunu anlatan Kalın, Filistin halkının kabul etmeyeceği hiçbir planın desteklenmeyeceğini de vurguladı.

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