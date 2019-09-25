HABER

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.09.2019 05:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya geldi - Görüşmede, Türkiye'nin hassasiyetleri doğrultusunda güvenli bölgenin bir an önce tesis edilmesi beklentileri dile getirildi ve Suriye'de kalıcı barışın sağlanması için ortak çabaların yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındı

NEW YORK (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü.

Kalın ve Jeffrey, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul toplantısı için bulundukları New York'ta bir araya geldi.

Görüşmede, Suriye ile ilgili güncel gelişmeler ele alınırken, İdlib'deki son durum, Suriye siyasi sürecindeki ilerleme ve Anayasa Komitesinin teşkili konuları etraflıca görüşüldü.

Türkiye'nin hassasiyetleri doğrultusunda güvenli bölgenin bir an önce tesis edilmesi yönündeki beklentilerin dile getirildiği görüşmede, Suriye'de kalıcı barışın sağlanması için ortak çabaların yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındı.

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştuİstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştü.
Ünlü anketçiden çarpıcı seçim değerlendirmesi!Ünlü anketçiden çarpıcı seçim değerlendirmesi!
Anahtar Kelimeler:
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın görüşme

En Çok Okunan Haberler

Ciciş Ceyda paylaştığı gibi sildi! Çıplak paylaşım

Ciciş Ceyda paylaştığı gibi sildi! Çıplak paylaşım

Ünlü anketçiden çarpıcı seçim değerlendirmesi!

Ünlü anketçiden çarpıcı seçim değerlendirmesi!

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Mahkemede şok sözler: İnsan çamaşırını saklar

Mahkemede şok sözler: İnsan çamaşırını saklar

Bomba iddia! Onlar gitti yerine ünlü isim geliyor!

Bomba iddia! Onlar gitti yerine ünlü isim geliyor!

Erdoğan'dan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Erdoğan'dan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Diğer Haberler
Ünlü anketçi Adil Gür’den çarpıcı seçim değerlendirmesi! ‘Üçüncü bir ittifak çıkabilir’

Ünlü anketçiden çarpıcı seçim değerlendirmesi!

Meral Akşener'den '2023 seçiminde Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Gözlerimizin önünde bir felaket yaşanıyor

'İdlib'deki insani krizden en çok Türkiye etkilenecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de kritik açıklamalar

İYİ Partili Türkkan'dan 'IMF' açıklaması

İYİ Partili Türkkan'dan 'IMF' açıklaması

İYİ Parti'den IMF ile görüşme açıklaması

İYİ Parti'den IMF ile görüşme açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.