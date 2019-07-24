Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey’i kabul etti

Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u0130brahim Kal\u0131n, ABD\u2019nin Suriye \u00d6zel Temsilcisi James Jeffrey\u2019i Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi\u2019nde kabul etti.\nKal\u0131n-Jeffrey g\u00f6r\u00fc\u015fmesinin ard\u0131ndan bir a\u00e7\u0131klama yap\u0131lmas\u0131 bekleniyor.PARTNERAleyna Tilki'den Reynmen a\u00e7\u0131klamas\u0131T\u00fcrkiye\u2019den Namibya\u2019ya bakan d\u00fczeyinde ilk ziyaretCHP Ere\u011fli \u0130l\u00e7e Te\u015fkilat\u0131 y\u00f6netimine kayyum atand\u0131