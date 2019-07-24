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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey’i kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2019 13:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.Kalın-Jeffrey görüşmesinin ardından bir açıklama yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
Kalın-Jeffrey görüşmesinin ardından bir açıklama yapılması bekleniyor.

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