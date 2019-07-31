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Cumhurbaşkanlığı Temsilcisi Eroğlu, Irak Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.07.2019 17:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in, Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu’nu Bağdat’taki Barış Sarayı’nda ağırladığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.
Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in, Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu’nu Bağdat’taki Barış Sarayı’nda ağırladığı ifade edildi. Görüşmede ikili ilişkileri geliştirme yollarının yanı sıra iki ülke arasında su paylaşımı konularının ele alındığı kaydedildi. Açıklamada, su paylaşımı sorununa adil çözüm bulmak için uzun vadeli anlaşmalar gerektiği konusunda iki tarafın da hemfikir olduğu belirtilerek, "Irak Cumhurbaşkanı Salih su meselesinin komşu ülke Türkiye ile ilişikleri açısından büyük bir önem taşıdığını dile getirerek, söz konusu meselenin iki tarafı razı eden köklü çözüme kavuşturulmasını istemektedir" sözleri yer aldı.
Bağdat’a bu sabah gelen Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile görüşmüştü.

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