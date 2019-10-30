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Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 00:56 | Son Güncelleme

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ise Rafet El Roman konser verdi

BURSA/ÇANAKKALE (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bursa ve Çanakkale'de konserlerle kutlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında özel bir konser programı düzenledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Şaban Gülşen yönetti.

Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesindeki Türk Halk Müziği Bölümü, Türk Sanat Müziği Bölümü, Şehir Tiyatrosu oyuncuları ve Bando Şefliği gecede sahne aldı.

Gecede solistler ve koro tarafından "Altın Kafes", "Yanık Ömer", "Sarı Zeybek" gibi eserleri okurken, Bando Şefliği de "İzmir Marşı", "Anafartalar" ve "Selimiye Marşı"nı coşkulu şekilde seslendirildi.

Gecenin sonunda sahne alan solistler ve koro, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

- Gelibolu'da Rafet El Roman konseri

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir araya gelen vatandaşlar fener alayı düzenledi.

Bu etkinliğin andından ilçe meydanında sanatçı Rafet El Roman sahne aldı.

Repertuvarındaki şarkıları seslendiren Rafet El Roman, sanatseverden ilgi gördü.

Konser, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

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"Sarı Zeybek" "Yanık Ömer" 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü

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