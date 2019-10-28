Cumhuriyet Bayramı'na özel "Kolay Olmadı" videosu

Bursa Büyükşehir Belediyesince, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü anısına hazırlanarak sosyal medyada "#KolayOlmadı" etiketiyle paylaşılan video ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da rol aldığı iki dakikalık video, cephede çadırın içinde bir askerin mektup yazmasıyla başlıyor. Bunun ardından bilişim çağına atfen, akıllı telefonla mesajlaşan genç görünüyor.

Videoda, cepheye kağnıyla çuval içinde mühimmat taşıyan ve elinde alışveriş çantaları olan iki kadının, savaş sırasında kuru fasulye yiyen asker ile lüks restoranda yemek yiyen gencin karşılaştırmasına yer veriliyor.

Görüntüler, Bursa'daki Mihraplı Şehitler Anıtı önünde Belediye Başkanı Aktaş'ın, "Bugün yaşadığımız rahatlığın kaynağı, dün tüm zorluklara göğüs gerenlerde saklı. Kolay olmadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi saygıyla, minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 96'ncı yılı kutlu olsun." sözleriyle sona eriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Aktaş'ın kişisel hesaplarından paylaşılan video, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

