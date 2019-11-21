HABER

CUMHURİYET GAZETESİ DAVASINDA KADRİ GÜRSEL'E BERAAT -3 (aktüel)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 17:52 | Son Güncelleme

YARGITAY tarafından bozulan Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanları Akın Atalay, Orhan Erinç, Murat Sabuncu, Aydın Engin'in de aralarında bulunduğu 13 sanıklı davanın ilk duruşmasında karar çıktı.

Cumhuriyet Gazetesi davasında yeniden yargılamada karar

Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İSTANBUL, (DHA) YARGITAY tarafından bozulan Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanları Akın Atalay, Orhan Erinç, Murat Sabuncu, Aydın Engin'in de aralarında bulunduğu 13 sanıklı davanın ilk duruşmasında karar çıktı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Kadri Gürsel'e beraat kararı verdi. Mahkeme, diğer 12 sanık hakkında ise bozma kararına direnilmesine hükmetti. 12 sanık hakkında eski cezalar verilmiş oldu. Mahkeme, eski kararında sanıklar hakkında 8 yıldan 2,5 yıla kadar değişen oranda hapis cezası vermişti.

'Beni tanıyorlar' deyip soyunmaya başladı! Şaşkına çeviren anlar 'Beni tanıyorlar' deyip soyunmaya başladı! Şaşkına çeviren anlar
Okula gitmek için evden çıkan öğretmen, caddenin karşısına geçerken canından olduOkula gitmek için evden çıkan öğretmen, caddenin karşısına geçerken canından oldu
Av tüfeğiyle intihar ettiAv tüfeğiyle intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncuları olay çıkardı

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncuları olay çıkardı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

Setten olay paylaşım! Sevgilisini duyurdu

Setten olay paylaşım! Sevgilisini duyurdu

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Erdoğan'dan çok önemli 'kredi' açıklaması

Erdoğan'dan çok önemli 'kredi' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Rojova hayali bitti diyorlar

Bakan'dan harekat açıklaması: Rojova hayali bitti diyorlar

Son dakika: Görüntüler büyük tepki çekmişti! Öğretmene saldıran kadın tutuklandı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Öğretmene saldıran kadın tutuklandı

Eski sevgilisini öldürdü, kendini böyle savundu!

Eski sevgilisini öldürdü, kendini böyle savundu!

Cumhuriyet gazetesi davasında yeni gelişme! Kadri Gürsel'e beraat

Cumhuriyet gazetesi davasında yeni gelişme!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: 70 aile daha Cerablus’tan Tel Abyad bölgesine dönmek için yola çıktı

MSB duyurdu: 70 aile yola çıktı!

Son dakika: Yargıtay'dan, Ulus'taki Türk Telekom binasının işgaline ilişkin davada karar!

Ulus'taki Türk Telekom binasının işgaline ilişkin davada karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.