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Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya 'sendika karşıtı tavır' nedeniyle istifa etti

29.07.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç yıldır Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini üstlenen Aykut Küçükkaya, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'un, Türkiye Gazeteciler Sendikası ile toplu iş sözleşmesi görüşmeleri öncesi gazetecileri sendikadan istifa etmeye zorlaması ya da genel yayın yönetmenliğini bırakması yönünde istekte bulunması üzerine, gazeteden ve görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya 'sendika karşıtı tavır' nedeniyle istifa etti

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, gazeteden ve 3 yıldır yürüttüğü genel yayın yönetmenliğinden Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'un "emek ve sendika karşıtı tavrı" nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Küçükkaya, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'un, Türkiye Gazeteciler Sendikası ile toplu iş sözleşmesi görüşmeleri öncesi gazetecileri sendikadan istifa etmeye zorlaması ya da genel yayın yönetmenliğini bırakması yönünde istekte bulunması üzerine bu kararı aldığını kaydetti.

Küçükkaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Bu hafta başında Cumhuriyet Vakfı Başkanı Sayın Alev Coşkun tarafından, 'Türkiye Gazeteciler Sendikası'yla başlayacak oğlu iş sözleşme görüşmeleri öncesi sendika üyesi olan editoryal kadrodaki arkadaşlarımı sendika üyeliğinden istifa ettirmem, bu yönde görüşmeler yapmam' istenmiştir. Gelinen noktada olay 'ya çalışma arkadaşlarından istifa edecekler ya da sen genel yayın yönetmenliğini bırakacaksın' çizgisine geldi.

"Cumhuriyet Gazetesi'nin savunduğu ilkelere yakışmayan, emek ve sendika karşıtı tavır nedeniyle tercihimi yazıişleri ekibimden, Cumhuriyet'e büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarımdan ve gazetem Cumhuriyet'le özdeşleşmiş sendikadan yana alıyorum."

https://twitter.com/aykutkucukkaya/status/1420690772849012739/photo/1

Küçükkaya 27 yıldır çalıştığı Cumhuriyet Gazetesi'nden ve genel yayın yönetmenliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Bunun üzerine Cumhuriyet Gazetesi çalışanları da Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyelerinden, "Küçükkaya'nın istifasının kabul edilmemesini" ve "Cumhuriyet'in kuruluş, ana sözleşme ve değerlerine yakışmayan sendikasızlaştırma girişim ve baskılarına son verilmesini" talep eden bir dilekçeyi imzaya açtı.

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