HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Cumhuriyet'in 97. yılına özel klip!

Cumhuriyet'in 97. yılına özel klip!

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2020 10:36 | Son Güncelleme

Cumhuriyet'in 97. yılına özel Atatürk Çocuklarıyız isimli eseri seslendiren Erdemli Belediyesi Eğitime Destek Kurs Merkezi öğrencileri, koro çalışması ile büyük beğeni topladı. Aynı zamanda klip olarak hazırlanan çalışmada öğrenciler tarafından Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda Türk Bayrağı, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrağı açıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarını taşıyan tişörtleri giyen öğrenciler, performanslarıyla izleyenlerden tam not aldı. Öğrencilerden oluşan koronun şefliğini ise Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu yaptı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaktığı eğitim meşalesini, gelecek kuşaklara aktarmak adına belediyemizin kreşinde, kurs merkezinde onun gösterdiği hedef doğrultusunda modern Türkiye’nin, aydınlık Türkiye’nin, aydınlık geleceğini kurmak üzere gençlerimizi, vatan, bayrak, millet bilinciyle yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz” dedi.

AW152163_02

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. Yıl dönümünde, 97 öğrencimizle birlikte, soydaşlarımıza, onlara aynı hedefe aynı bilince, aynı ihlasla, aynı imanla, bir ve beraber olduğumuzun en güzel göstergesini, bu program vasıtasıyla, dünyaya duyurmanın gayreti içerisindeyiz" diyen Başkan Tollu, "Kurs merkezimize giden 97 öğrencimizle birlikte, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümünde, 97. yıl anısına, 16 Türk devletinin her bir ferdine, aynı hedef doğrultusunda, aynı bilinç, aynı ihlasla, aynı imanla, aynı gaye ile kalbimizin bir attığı düşüncesini onlara aktarmak adına, Erdemli'den dünya üzerinde bulunan tüm soydaşlarımıza Cumhuriyetimizin 97. yılı münasebetiyle selam gönderdik, saygı gönderdik, muhabbetlerimizi gönderdik” şeklinde konuştu.

AW152163_04

AW152163_03

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yolcu uçağında ‘maske’ kavgası! Ancak böyle durdurabildiler Yolcu uçağında ‘maske’ kavgası! Ancak böyle durdurabildiler
ETS iletişim merkezine nasıl ulaşılır?ETS iletişim merkezine nasıl ulaşılır?
2020 BİLSEM sınav sonuçları açıklandı!2020 BİLSEM sınav sonuçları açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Aldattığından şüphelendi, dehşet saçtı!
Aldattığından şüphelendi, dehşet saçtı!
Çilingirle girdiği evde eski eşini öldürdü
Çilingirle girdiği evde eski eşini öldürdü
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! İhaneti gözleriyle gördü
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! İhaneti gözleriyle gördü
Polat Alemdar EDHO'ya mı katılıyor?
Polat Alemdar EDHO'ya mı katılıyor?
AB'den 'acil' Yunanistan toplantısı
AB'den 'acil' Yunanistan toplantısı
İngiltere'de tarlanın ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin imdadına polis yetişti
İngiltere'de tarlanın ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin imdadına polis yetişti
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kalabalığa aldırmadı! Gömlekle gizlemeye çalıştı
Kalabalığa aldırmadı! Gömlekle gizlemeye çalıştı
Netflix müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, telefon numarası
Netflix müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
Etstur iletişim numarası, çağrı merkezi, iptal hattı
ETS iletişim merkezine nasıl ulaşılır?
Yemek Sepeti iletişim bilgileri, şikayet hattı
Yemek Sepeti iletişim bilgileri, şikayet hattı
Boyner müşteri hizmetleri numarası, sipariş takip hattı
Boyner müşteri hizmetleri numarası, sipariş takip hattı
Atatürk'ün Cumhuriyet sözleri... 29 Ekim 2020 resimli Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri!
Atatürk'ün Cumhuriyet Bayramı sözleri!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.