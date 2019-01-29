Cumhuriyet Senatosu Tabi Üyesi Kaplan için cenaze töreni düzenlendi

1961-1980 Cumhuriyet Senatosu Tabi Üyesi Mehmet Kadri Kaplan için cenaze töreni düzenlendi.
Kaplan için TBMM şeref merdivenlerinde tören düzenlendi. Törene ailesi ve yakınları katıldı. Kaplan’ın cenazesi tören takımı tarafından getirildi. Törende, Kaplan’ın öz geçmişi okundu ve daha sonra Kaplan için Fatiha okundu. Kaplan’ın cenaze namazı Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak.
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