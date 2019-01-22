HABER

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Kaplan için TBMM'de cenaze töreni

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2019 12:14 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Kaplan için TBMM'de cenaze töreni

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet Kadri Kaplan için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Kaplan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Hakkı Polat ve Meclis personeli katıldı.

Törenin ardından Kaplan'ın naaşı, askeri araç ile Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne götürüldü. Kaplan'ın cenazesi, öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1921 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Kadri Kaplan, Harp Akademisinden mezun oldu. Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreterliği Harekat Subayı, Milli Birlik Komitesi Üyeliği yapan Kaplan, 1961-1980 yılında Cumhuriyet Senatosu Tabii üyeliğinde bulundu.

PARTNERBikinili fotoğraflarıyla olay olan ünlü fenomen donarak öldü!Bikinili fotoğraflarıyla olay olan ünlü fenomen donarak öldü!
Aydın'ın Söke ilçesinde CHP'den 26 istifaAydın'ın Söke ilçesinde CHP'den 26 istifa
Kamer Genç'in vefatının 3. yılıKamer Genç'in vefatının 3. yılı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hamdi Akseki Camisi Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet Kadri Kaplan TBMM TBMM'de tören

En Çok Okunan Haberler

Özdil'den 2500 liralık kitap eleştirilerine yanıt

Özdil'den 2500 liralık kitap eleştirilerine yanıt

CHP'de Meltem Cumbul sürprizi!

CHP'de Meltem Cumbul sürprizi!

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'

Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kamer Genç'in vefatının 3. yılı

Kamer Genç'in vefatının 3. yılı

Soylu'nun 'Adam ol, sen de cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Ordu'nun Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık AK Parti'den istifa etti

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

MHP 200 belediye başkan adayını açıkladı

MHP 200 belediye başkan adayını açıkladı

Melih Gökçek: Artık bazılarının ipliğini pazara çıkarmanın zamanı geliyor

Gökçek: Bazılarının ipliğini pazara çıkarmanın zamanı geliyor

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.