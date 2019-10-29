HABER

Cumhuriyet’in 96. yıl dönümü Stockholm’de kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 17:24 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. yıl dönümü İsveç’in başkenti Stockholm’de kutlandı.
İsveç’in başkenti Stockholm’de Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. yılı münasebetiyle Stockholm Büyükelçiliği’nde bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Türkiye kökenli toplumun farklı kesimlerinden çok sayıda STK temsicileri, siyasetçi, akademisyen, iş adamı, ve sanatçılar katıldı. Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt ve eşi Figen Yunt’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve son derece renkli geçen resepsiyonda adeta bir Türkiye havası yaşanırken davetliler birbirleriyle tanışma, kaynaşma ve sohbet etme fırsatı buldu.
Günün anlam ve önemine dair basın mensuplarına bir açıklama yapan Büyükelçi Yunt İHA mikrofonuna "Bugün çok önemli bir gün. Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü vatandaşlarımızla ve İsveç’te çalışan yabancı diplomatlarla hep beraberiz. Atalarımızın bize emanet ettiği bu mutlu günde onlara müteşekkiriz. İsveç’te yaşayan vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Esenyurt'ta internet kafede silahlı kavga: 5 yaralı (1)Esenyurt'ta internet kafede silahlı kavga: 5 yaralı (1)
Ankara'da Cumhuriyet yürüyüşüAnkara'da Cumhuriyet yürüyüşü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

Sevgilisiyle tatile çıkan Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım

Sevgilisiyle tatile çıkan Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

Cumhurbaşkanlığı'ndaki törende dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanlığı'ndaki törende dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Van'da feci kaza! Çok sayıda asker yaralı

Van'da feci kaza! Çok sayıda asker yaralı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: MSB'den açıklama geldi! Rus heyetiyle ikinci gün çalışmaları tamamlandı

Son dakika: MSB'den açıklama geldi! Rus heyetiyle ikinci gün çalışmaları tamamlandı

Canlı mı heykel mi şaşırdılar: Canlı heykel 22 saati geride bıraktı

Canlı mı heykel mi şaşırdılar! 22 saati geride bıraktı

Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Ege'de korkutan deprem!

Adalet Bakanlığı’ndan 'Yargı Reformu' paylaşımı

Bakanlık açıkladı: Adım adım hayata geçiyor

Tuzla'da yine 'koku' kabusu! AFAD ekipleri bekleniyor

Tuzla'da aynı kabus! Ekipler bekleniyor

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'den 29 Ekim açıklaması

HDP'den 29 Ekim açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.