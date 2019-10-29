Cumhuriyet’in 96. yıl dönümü Stockholm’de kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. yıl dönümü İsveç’in başkenti Stockholm’de kutlandı.

İsveç’in başkenti Stockholm’de Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. yılı münasebetiyle Stockholm Büyükelçiliği’nde bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Türkiye kökenli toplumun farklı kesimlerinden çok sayıda STK temsicileri, siyasetçi, akademisyen, iş adamı, ve sanatçılar katıldı. Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt ve eşi Figen Yunt’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve son derece renkli geçen resepsiyonda adeta bir Türkiye havası yaşanırken davetliler birbirleriyle tanışma, kaynaşma ve sohbet etme fırsatı buldu.

Günün anlam ve önemine dair basın mensuplarına bir açıklama yapan Büyükelçi Yunt İHA mikrofonuna "Bugün çok önemli bir gün. Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü vatandaşlarımızla ve İsveç’te çalışan yabancı diplomatlarla hep beraberiz. Atalarımızın bize emanet ettiği bu mutlu günde onlara müteşekkiriz. İsveç’te yaşayan vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

