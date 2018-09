Cunda'daki Rahmi M. Koç Müzesi'nde hedef 1 milyon ziyaretçi

Ayvalık'taki müzeye ilişkin hayallerine de değinen Koç, ziyaretçi sayısını artırmayı arzu ettiklerini söyledi.

Koç, "Ayvalık'taki müzemizde hedefimiz; yılda 1 milyon kişiye ulaşmak. Yapabilir miyiz, yapamaz mıyız bilmiyoruz ama nihai hedefimiz o. Bu kadar ziyaretçinin gelmesi, beni gördükleri zaman tebrik etmeleri ve takdir etmeleri beni fevkalade memnun ediyor. Ümit ediyorum ki Türkiye'nin başka bir yerinde daha bir müze açarız." değerlendirmesinde bulundu.

Koç, müzelerin her yaştan ziyaretçilerin ilgisini çeken yönleri bulunması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Burası tek başına oyuncak müzesi değil, çok taraflı bir müze. 'Sanayi, transport müzesi' diyebilirsiniz. 'Antika değeri olan bir müze' diyebilirsiniz. Dolayısıyla bizim gayemiz her gelen, küçük, büyük olsun ziyaretçinin alakasını çekebilmek. İnsanlar 5-6 dakika, yarım saat sonra bıkıyorlar. Onun için her attıkları adımda, her vitrinde değişik bir şey, enteresan objeler görürlerse daha fazla vakit geçiriyorlar. Tabii her müzenin de kendine göre küçük bir kafeteryası, bir hediyelik eşya kısmı olması lazım. O da müzenin diğer sosyal tarafları."