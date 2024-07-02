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Cüneyt Özdemir'den Hülya Avşar'a ağır sözler! "Çağ dışı bir ahlak anlayışı..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.07.2024 07:17
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Hülya Avşar'ın Meryem Uzerli'ye sorduğu "Neden evlenmediler seninle?" sorusu Cüneyt Özdemir'i de kızdırdı. Özdemir, Hülya Avşar'ı sert sözlerle eleştirdi. İşte gündemdeki o açıklama...

Cüneyt Özdemir'den Hülya Avşar'a ağır sözler! "Çağ dışı bir ahlak anlayışı..."

Muhteşem Yüzyıl ile tanınan Meryem Uzerli Ru dizisindeki rolüyle gündemdeyken Hülya Avşar'a konuk oldu.

Avşar'ın, Uzerli'ye "Hiç evlenmedin değil mi sen? Niye evlenmedin? Neden evlenmediler seninle?" diye sorması tepki çekti.

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Ekran Alıntısı

Cüneyt Özdemir de bu soruyu görünce sinirlerine hakim olamadı. Twitter (X) hesabından paylaşım yapan Cüneyt Özdemir, "Hülya Avşar içinden geldiği mahalle ahlakını temsil ediyor... Bekar kadın olmak sanki bir suç! Evlilik kurtuluş, çocuk yapmak olmazsa olmaz! Vasat, kolaycıl ve ne yazık ki çağ dışı bir ahlak anlayışı (ki kendisinin de pek uyguladığını söylemek zor!)" sözleriyle Avşar kızına sert çıktı.

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"BUNU İLK KEZ YAPMIYOR"

Gazeteci Özdemir programında da bu konuya değinerek "Gelelim Hülya Avşar zorbalığına... Sana ne? Her kadın evlenmek zorunda mı? İnsanlar evlenmek istemeyebilir... Hülya Avşar bunu ilk kez yapmıyor, daha önce de yapmış... " dedi.

Express


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Cüneyt Özdemir
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