Çürüyen domatesleri sakın çöpe atmayın! Elektrik, maske, konserve ve salça...

Yemeklere konulacak olan salçayı hazırladık. Peki sene boyu kızartmalara eşlik edecek olan domates soslarında da çürümeye başlamış domates kullanılamaz mı? Elbette kullanılabilir. Domatesleri küp küp doğrayıp pişirerek konserve domates hazırlayabilir, yazın mis gibi kokusunu konserve domateslerle soğuk kış günlerinde hissedebilirsiniz.

Salça yapımında fazla olgunlaşmış ve çürümeye başlamış domatesleri kullanabilirsiniz. Nasıl ezik ve şekli bozuk ya da çürümeye başlamış meyvelerden reçel yapmayı tercih ediyorsak aynı şekilde çürümeye yeni başlamış domateslerden de salça yapımını düşünebilirsiniz. Elbette yapımında çürüyen kısımları ve kabukları uzaklaştırmayı tercih edebilirsiniz. Bu kısımları da çöpe atmak yerine toprakla karıştırıp gübre olarak kullanabilirsiniz.

DOMATES YETİŞTİRMEK

Domates, içerisinde bitkinin tohumlarını taşıyor. Bu da demek oluyor ki domatesi çekirdek yani tohumlarıyla birlikte ekerseniz domates çimlendirebilir ve fidelere sahip olabilirsiniz. Domates salçası ya da konservesi hazırlarken ayırdığınız çürük kısımları domates çekirdeklerini de içerecek şekilde toprağa gömün, ardından bir miktar sulayın. Toprak kurudukça sulamaya devam edin. Bir süre sonra çimlendiğini ve filiz verdiğini fark edeceksiniz. Sonrasında da gelsin mis gibi organik domatesler.

MASKE

Eğer domates alerjiniz yoksa fazla olgunlaşmış ve çürümeye başlamış domates sizin için harika bir maske olabilir. İçerdiği antioksidanlar cildinizin aydınlık, canlı ve genç görünmesini sağlar. Kuru, hassas ve alerjik ciltlere önerilmeyen bu maskeyi önce cildinizin fazla görünmeyen küçük bir bölümünde deneyerek vücudunuzun alerjik reaksiyon gösterip göstermediğini kontrol etmeniz daha sağlıklı ve iyi sonuçlar almanız bakımından önemli.

ELEKTRİK

Atık ürünlerden elektrik üretimini duymuşsunuzdur. Çürük domates de elektrik üretimi gerçekleştirilebilen doğal ürünlerden biri. Yapılan çalışmalara göre çürük domates ile enerji üretilebiliyor. Yaygın bir kullanım alanı olmasa da böyle bir imkanın bulunması ve bunun keşfedilmesi oldukça önemli. Dünyamızda enerji üretimi çoğunlukla sınırlı kaynaklarla elde edilebiliyor. Bu da demek oluyor ki bir süre sonra bu kaynaklar tükendiğinde çok büyük bir sorunla karşılaşma imkanımız var. Bu nedenle geri dönüşüm, tekrar kullanılabilirlik ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı evimiz olan dünyada yaşamın devamı ve gelecek nesillere sağlıklı bir doğa bırakmak için oldukça önemli.

