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Çürüyene kadar bekliyorlar! Ölümcül etkileri oluyor

20.05.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meme kanseri en sık meydana gelen kanserler arasında yer alıyor. Uzmanlar meme kanseri hakkında sürekli olarak uyarılarda bulunuyor. Meme kanserinden ölme riskini azaltmak ve tedavi sürecini iyileştirmek için erken teşhis çok büyük önem taşıyor. Bazı hastalar memelerinde çürüme meydana gelene kadar doktora gitmiyor.

Çürüyene kadar bekliyorlar! Ölümcül etkileri oluyor

Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türleri arasında bulunuyor. Çok riskli durumlara yol açabilen meme kanserine neyin sebep olduğu tam olarak bilinemese de meme kanserine etki eden birçok faktör bulunuyor. Belirli yaşlardan itibaren her kadının meme kanseri riskinden korunmak için kendini elle muayene etmesi gerekiyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ebru Şen, “Memede çürüme meydana gelene kadar doktora gitmeyen hastalarımız var. Erken teşhis çok önemli, geç gelen hastalarımız çok var. Meme kanserinin biyolojisi önemli, erken teşhis etsek bile tümör tipi, yaşam süresini belirleyici oluyor. Gençlerde biraz daha agresif tümör tiplerini görme ihtimalimiz fazla. Kendi kendini muayene yapılmalı” dedi.

GENÇLERDE DE GÖRÜLÜYOR

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Meme kanserinin sadece ileri yaştaki kadınları etkilemediğini belirterek gençlere de uyarılarda bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ebru Şen, “Yaş ilerledikçe aslında meme kanseri sıklığı artıyor diyoruz. İleri yaşın hastalığı olmakla birlikte genç kadınlarda da görülebiliyor. Dolayısıyla gençler de risk altında, özellikle ailede genetik hastalık olabilir. Ailede meme kanseri olan bireyler varsa bu kişilerin dikkat etmesi lazım. Kendi kendini muayene etmeleri ve şüphe halinde de doktora gitmeleri son derece önemli. Erken teşhis çok önemli, erken teşhis edilemediğinde hastalar gençlerde özellikle daha geç dönemde başvurabiliyorlar. Ne yazık ki geç gelen hastalarımız hala çok var. Bazen de hasta korkudan saklıyor ve doktora gitmiyor. Bir çürüme meydana gelene kadar o ülseri halden, kabuklanmadan, kokudan rahatsız olana kadar doktora gitmeyen hastalarımız var. Bazen son dönem hastalıkla geliyorlar, uzak organ metastazı dediğimiz yayılımları oluyor vücutta o durumlarda seçeneklerimiz biraz daha azalıyor. O yüzden erken teşhis en önemli faktör” dedi.

TÜMÖR TİPİ YAŞAM SÜRESİNİ VE GELECEĞİ BELİRLİYOR

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Meme kanseri tehdidine karşı kadınların yapması gerekenlere ilişkin önerilerde bulunan Doç. Dr. Şen, şöyle konuştu: “Normal göğüs yapısını bir kere öğrenmesi gerekiyor, bilmeli ki farklı patolojik bir şeyi hissedebilsin. Kendi kendine muayene çok önemli bu yapılmalı, doktor kontrolleri de genç yaşlarda 3 yılda bir yapılabilir. Meme kanserinin biyolojisi çok önemli, erken teşhise rağmen kötü giden hastalar var. Ne yazık ki gençlerde biraz daha agresif tümör tiplerini görme ihtimalimiz fazla. Burada erken teşhis etsek bile tümör tipi yaşam süresini, geleceği belirleyici oluyor. Kadınlarda en sık görülen kanser, ölüm nedenleri arasında da yine öncelikli geliyor.

ERKEN TEŞHİSLE YAŞAM SÜRESİ UZATILABİLİYOR

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Kadınlarımızın daha bilinçlenmiş olması çok çok önemli, daha fazla erken teşhis edebiliyoruz. Özellikle 40 yaş sonrasında düzenli mamografik taramaların yapılması sayesinde erken teşhisle yaşam sürelerini uzatabiliyoruz. Eskiye göre kesinlikle yol aldık ama Covid dönemi biraz etkiledi. Gerçekten Covid döneminde belirli nedenlerden dolayı hastaneye gelemeyen hastalarımız oldu. İleri evre hastalıkları yine oldukça gördük. İnşallah bundan sonra görmeyeceğiz diyelim”


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Anahtar Kelimeler:
kanser Meme kanseri
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