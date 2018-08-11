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"Cüssesi küçük yüreği büyük" sağlık çalışanı organlarıyla hayat verdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.08.2018 11:08 | Son Güncelleme

Beyin ölümü gerçekleşen 1 metre 28 santimetrelik kadın, hayattayken yaptığı organ bağışıyla nakil bekleyenlere can oldu - Yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybeden 27 yaşındaki sağlık çalışanı Kevser Şerif Kütük'ten alınan pediatrik boyutlardaki böbrek, zorlu bir ameliyatla 49 yaşındaki İlhan Hüseyinoğlu'na nakledildi - Nakil sonrası sağlığına kavuşan Hüseyinoğlu: - "Organ bağışlamak bir insana can vermektir. Nakil olabildiğim için çok mutluyum. Hayatını kaybeden kişiye Allah'tan rahmet, ailesine de sabır dilerim" - SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tahir Özer: - "Kocaman insanların yapamadığı şeyi yaptığı için ben onu şükran ve rahmetle anmak istiyorum. Nakil bizim için biraz zor oldu. Hastanın fiziksel özellikleri itibarıyla böbreği küçüktü ama ameliyat başarılı geçti"

DUYGU YENER - Geçirdiği rahatsızlık sonrası beyin ölümü gerçekleşen 1 metre 28 santimetre boyundaki Kevser Şerif Kütük'ün organları, nakil bekleyen hastalara can oldu.

Cerrahi bir operasyon sonrası beynine pıhtı atan ve yoğun bakımda yaşam savaşını kaybeden 27 yaşındaki sağlık çalışanı Kevser Şerif Kütük'ün, hayatını kaybetmeden önce organlarını bağışladığı ortaya çıktı.

Ailesinin de onay vermesi üzerine Kütük'ün organları, nakil bekleyen hastalar için umut oldu. Böbrek nakli olmayı bekleyen diyaliz hastası 49 yaşındaki İlhan Hüseyinoğlu, Kütük'ten alınan böbrekle hayata tutundu.

Hüseyinoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanları Doç. Dr. Tahir Özer ve Doç. Dr. İsmail Hakkı Özerhan başkanlığındaki nakil ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrasında sağlığına kavuştu.

AA muhabirine açıklamada bulunan Hüseyinoğlu, rahatsızlığının 2015'te ortaya çıktığını ve 3 yıldır diyalize girdiğini söyledi. Diyalize girmenin zorlu bir süreç olduğunu ifade eden Hüseyinoğlu, bu süreçte nakilden umudunu kestiğini anlattı.

Hüseyinoğlu, diyalize girdiği için hiçbir iş yapamadığını belirterek, "Böbrek naklinin en güzel tarafı artık diyalize girmek zorunda olmamam." dedi.

Organ bağışının önemine vurgu yapan Hüseyinoğlu, "Organ bağışlamak bir insana can vermektir. Nakil olabildiğim için çok mutluyum. Hayatını kaybeden kişiye Allah'tan rahmet, ailesine de sabır dilerim. Doktorlarımızın da eline sağlık, beni sağlığıma kavuşturdular." ifadelerini kullandı.

- "Kocaman insanların yapamayacağı şeyi yaptı"

Nakil ekibinde yer alan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tahir Özer ise iki günde üst üste başarılı iki böbrek nakli operasyonu gerçekleştirdiklerini belirterek, bunlardan birinin, hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Kevser Şerif Kütük'ten alınan böbrekle yapıldığını anlattı.

Türkiye'de kadavra bağışının çok az olduğuna dikkat çeken Özer, "İki nakil de üst üste gelince bizim için sevinç kaynağı oldu. Bunlardan biri Eskişehir'de beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan, diğeri Gülhane'de 1,5 aydır yoğun bakım servisinde tedavi gören ve beyin ölümü gerçekleşen hastamızdan." diye konuştu.

Ölümünün ardından Kevser Şerif Kütük'ün organlarının daha önce kendisi tarafından bağışlandığının belirlendiğini aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Organlarını çıkartarak bir tanesini böbrek nakli bekleyen hastamıza nakletme şansı bulduk. 1 metre 28 santimetre boylarında, cüssesinden beklenmeyecek kadar büyük yürekli bir hastamızdı. Sağlığında organlarını bağışlamış, ailesi de onay verince nakli gerçekleştirebildik. Kocaman insanların yapamadığı şeyi yaptığı için ben onu şükran ve rahmetle anmak istiyorum. Nakil bizim için biraz zor oldu. Hastanın fiziksel özellikleri itibarıyla böbreği de küçük bir böbrekti. Böbrek pediatrik boyutlardaydı. Başarılı bir ameliyat oldu. Hastamız da tamamen sağlığına kavuştu."

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İsmail Hakkı Özerhan da deneyimli bir nakil ekibiyle çalıştıklarını dile getirerek, "Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 100'ün üzerinde organ çıkarımı, 60'ın üzerinde karaciğer nakli, 100'ün üzerinde de böbrek nakli yaptık." dedi.

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böbrek nakli Doç.Dr. Tahir Özer Doç.Dr.İsmail Hakkı Özerhan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi

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