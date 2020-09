Cyberpunk 2077 damgası: Gamescom Ödülleri 2020 sahiplerini buldu!

Gamescom, etkinliği dünyanın en büyük oyun etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Her yıl Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen etkinlik bu yıl 27 Ağustos ve 30 Ağustos arasında, koronavirüs nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlendi. Gamescom etkinliğinde yılın en iyi oyunlarının açıklandığı Gamescom Ödülleri de (Gamescom Awards 2020) sahipleriyle buluştu.

CYBERPUNK 2077 ÖDÜLLERİ SİLDİ SÜPÜRDÜ

Gamescom Ödülleri 2020'de Gamescom'un en iyisi CD Projekt Red'in henüz satışa çıkmayan yapımı Cyberpunk 2077 oldu. Cyperpunk 2077 sadece yılın en iyi oyunu ödülünü değil, en iyi RPG oyun, en iyi PC oyunu, en çok beklenen oyun ve en iyi PlayStation oyunu gibi farklı beş ödüle birden layık görüldü. Cyberpunk'ın bu başarısı oyunseverleri daha da heyecanlandırmayı başardı.

Xbox Series X'de etkinlikten ödül ile ayrıldı. En iyi yarış oyunu kategorisinde ise Dirt5 ödül almaya hak kazanırken, en iyi 'remaster' oyunu birçok oyuncunun kalbinde ayrı bir yeri olan Mafia serisinin Remake oyunu Mafia: Definitive Edition seçildi.

İŞTE GAMESCOM ÖDÜLLERİ 2020'NİN KAZANANLARI

En iyi aile oyunu: KeyWe

En iyi devam oyunu: Borderlands 3

En iyi PC oyunu: Cyberpunk 2077

En iyi yarış oyunu: DIRT5

En iyi ‘remaster’ oyunu: Mafia: Definitive Edition

En iyi RPG (rol yapma) oyunu: Cyberpunk 2077

En iyi simülasyon oyunu: Project CARS 3

En iyi spor oyunu: Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

En iyi strateji oyunu: Humankind

En orijinal oyun: Voidtrain - Hypetrain Digital

Gamescom’un en iyisi: Cyberpunk 2077

En iyi tanıtım: Little Nightmares 2 - Tarsier Studios

Oyunun kalbi özel ödülü: Indie Arena Booth

En iyi aksiyon macera oyunu: Watch Dogs: Legion

En iyi aksiyon oyunu: Star Wars: Squadrons

En iyi bağımsız oyun: Curious Expedition 2

En iyi Microsoft Xbox oyunu: Tell Me Why

En iyi çok oyunculu oyun: Operation: Tango

En iyi Nintendo Switch oyunu: Little Nightmares 2

En iyi Sony Playstation oyunu: Cyberpunk 2077

En çok beklenen oyun: Cyberpunk 2077

En çok beklenen donanım/teknoloji: Xbox Series X