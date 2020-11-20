D-100'de feci şekilde can vermişti! Kimliği belirlendi

Kaza, dün akşam saatlerinde, D-100 yolu Gebze Osman Yılmaz mevkisinde meydana geldi. Galip Sinan Özdemir'in kullandığı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Yola savrulan kadına, arkadan gelen araçlar da art arda çarptı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kimliği belirlenemeyen kadının cansız bedeni, ambulansla morga kaldırıldı. Ekiplerin yaptığı inceleme ve yakınlarının teşhisi sonucu ölen kişinin, Sultan Güllü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

