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D-100'de zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 07:30 | Son Güncelleme

Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda 7 araç zincirleme kaza yaptı. Kazada yaralanan olmazken, trafiğe takılmak istemeyen bazı sürücüler D-100'de geri geri giderek yan yola girdi.

D-100'de zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi

Kaza sabah saatlerinde D-100 Karayolu Küçükçekmece mevki Sefaköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre duraksayan bir araca arkadan gelen 7 araç çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada yaralanan olmazken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Trafiğe takılmak istemeyen bazı sürücüler tehlikeye aldırış etmeden D-100 Karayolunda geri geri giderek yan yola girdi. Bu sırada kaza yerine doğru giden bir polis ekibi duruma müdahale ederek sürücüleri geri geri gelmemeleri ve devam etmeleri yönünde uyardı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece Sefaköy Kaza trafik durumu

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