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D-100 kara yolunda seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! Sürücü son anda kurtuldu

21.09.2022 01:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de D-100 kara yolunda seyir halinde olan otomobil alev alev yanmaya başladı. Sürücü araçtan son anda kendisi dışarı atarak kurtuldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç küle döndü.

Kocaeli’deki olay gece saatlerinde Dilovası ilçesi, D-100 kara yolu Dilovası rampası üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.H.A. idaresindeki otomobilden, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple duman çıkmaya başladı.

BİR ANDA ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Dumanı fark eden sürücü, aracını yol kenarında müsait bir yere çekip montunu bile arabada bırakarak uzaklaştı.

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Kısa bir süre sonra otomobil alev topuna döndü. Sürücü, kaputu bile açamadan araçtan uzaklaşmak zorunda kaldı.

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Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren talihsiz sürücünün ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü. Olay sonrasında küle dönen araçta ciddi derecede maddi hasar meydana geldi.

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"ARABA BİR ANDA TUTUŞTU"

Olayı anlatan sürücü Y.H.A., “Seyir halinde giderken araba bir anda tutuştu. Sağa çektim, zaten çekişten de düştü araba. İşten çıkmış eve gidiyordum. Sağa çekip kaputu açmaya çalıştım ama açamadım. Araba zaten aldı başını gitti. Polise haber verdik” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Otomobil
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