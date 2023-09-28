D-100 Karayolu'nu kilitleyen kaza! İETT otobüsleri çarpıştı, trafik durma noktasına geldi

Son dakika: İstanbul'daki kaza, saat 06.30 sıralarında Kadıköy, D-100 Karayolu Göztepe mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy yönüne peronlara gittiği öğrenilen İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durağa yanaşan İETT otobüsüne çarptı.

KAZAYA SERVİS MİNİBÜSÜ DE KARIŞTI

Çarpmanın etkisiyle İETT otobüsüyle, aynı yönde ilerleyen servis minibüsüne arkadan çarptı.

Kazada servis minibüsünde bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla çevredeki özel bir hastaneye giderken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde önlem aldı.

İKİ ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapatılırken, trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. D-100 Karayolu, Kadıköy yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılması için kaza yerine İBB’ye ait çekici çağrıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)

