HABER

D - 100 Karayolu'nda yolcu indirirken kapıya motosiklet çarptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 22:07 | Son Güncelleme

AVCILAR D - 100 Karayolu'nda yolcu indirmek için durdurulan otomobilin kapısı açılınca, arkadan gelen motosiklet çarptı.

Yılmaz OKUR/İSTANBUL,(DHA)-AVCILAR D - 100 Karayolu'nda yolcu indirmek için durdurulan otomobilin kapısı açılınca, arkadan gelen motosiklet çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00'de D - 100 Karayolu Gümüşpala Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 ZB 2901 plakalı otomobilin sürücüsü, yol ortasında yolcu indirmek istedi. Otomobilin kapısı açıldığı anda arkadan gelen ve üzerinde biri kadın iki kişinin olduğu 34 UF 1930 plakalı motosiklet, duramayarak açılan kapıya çarptı. Motosiklet üzerindeki iki kişi, yan yol ile ana yolu ayıran bariyerlerin arasına düştü. Üzerinde kask olmadığı görülen motosikletteki 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar kazanın ardından yaralıların yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayı ilk gören ve yaralıların yardımına koşan görgü tanığı Arif Aydoğan, “Bir araç şurada sağ kapıdan yolcu indiriyor. Sağ kapıyı açınca, gelen motorcu da kapının açıldığını fark edemeyince kapıya vuruyor, kanala düşüyorlar. Arkasında bayan kask da yok bir şey de yok. Allah bu motorculara yardım etsin" şeklinde konuştu.

PARTNERDev timsahı dakikalar içinde öldürdü!Dev timsahı dakikalar içinde öldürdü!
Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralıGaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Türkiye dahil 50'den fazla ülkeden Hindistan'a flaş çağrıTürkiye dahil 50'den fazla ülkeden Hindistan'a flaş çağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Boşandığı eşini öldüren zanlı: Keşke vazgeçecek kadar sevseydim

Boşandığı eşini öldüren zanlı: Keşke vazgeçecek kadar sevseydim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye dahil 50'den fazla ülkeden Hindistan'a 'Cammu Keşmir' çağrısı

Türkiye dahil 50'den fazla ülkeden Hindistan'a flaş çağrı

Diyarbakır anneleri, HDP il binası önünde oturma eylemine devam ediyor

Bekleyiş sürüyor! 'Çocuğumun mağarada yaşamasını istemiyorum'

Genç kadını pompalı tüfekle öldüren katilin sözleri kan dondurdu!

Genç kadını pompalı tüfekle öldüren katilin sözleri kan dondurdu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'kürtaj listesi' açıklaması

Başsavcılık'tan 'kürtaj listesi' açıklaması

Ankara'dan Hatay'a götürülen yabancı uyruklu şahıs Aksaray'da firar etti

Polis alarma geçti! Drone kaldırıldı, her yerde aranıyor

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.