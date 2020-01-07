D vitamini eksikliği zararlı ancak fazlasına da dikkat! Yüksek dozda D vitamini almak vücuda zarar veriyor

Nişantaşı Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Murat Doğan, yüksek dozda alınan D vitaminlerinin zararlı olduğunu kaydedederek, "Yeterli olup olmadığından endişe ediyorsanız, günde 1000 IU gibi küçük veya orta miktarda D vitamini almak mantıklıdır" açıklamasında bulundu.

Doğan, D vitamininin güçlü kemikler oluşturmaya yardımcı olduğunun tartışılmaz bir gerçek ama ne kadar alınması gerektiği konusunun tartışmaya açık olduğunu belirtirken "Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar gösteriyor ki bilinenin tam tersi olarak aslında yüksek doz D vitaminin zararlı bir etkisi olabileceği belirtiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de de son zamanlarda yüksek ve gereksiz D vitamini kullanımının arttığını kaydeden Doğan, şunları kaydetti: "Çok yüksek dozlarda yani günde 25 bin IU D vitamini takviyesi alındığında, kalsiyum bozuklukları, böbrek fonksiyon bozuklukları ve yumuşak doku kalsifikasyonu görülebilir. Bazı kaynaklarda 4 bin IU dozun tolere edilebilir üst limit olduğu ifade ediliyor. Bağırsaklarda görülen Crohn hastalığı, ülseratif kolit gibi besinleri düzgün bir şekilde emmesini önleyen rahatsızlıkları olan kişiler ile gastrik bypass ameliyatı geçirenler yüksek dozda D vitamini alımına ihtiyaç duyabilirler. Ancak çoğu insanda yüksek dozlar gereksizdir ve potansiyel olarak zararlıdır. Yeterli olup olmadığından endişe ediyorsanız, günde bin IU gibi küçük veya orta miktarda D vitamini almak mantıklıdır.