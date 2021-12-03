Da Vinci birçok kişinin bilmediği öncü tasarımlarla anılıyor

Kendisi Rönesans sanatının bilimsel temellerini öğrenerek yeni araştırmalar yapmıştı. Bu araştırmalarında sanatı, doğayı ve bilimi aynı potada eritmeyi başardı. Özellikle doğa bilimlerinde çok farklı bir konuma ulaştı.

Leonardo Da Vinci tarafından yapılan tasarımlara bakıldığında birçok farklı ekipman geliştirdiği görülüyor. Modern otomatik silahları bile o dönem için tasarlamayı başarmıştı. Onun bilim ve teknoloji alanında en çok öne çıkan eserlerinden birisi hava vidası oldu. Bu tasarım günümüzün helikopter araçlarına benziyor.

Leonardo Da Vinci tarafından tasarlanan birçok eser şu anda bile önemli katkılar sunmayı başarıyor. O dönemin teknolojisi ile döner köprü tasarımları yapmıştı. Mühendislik harikası olarak görülebilecek bu tür eserler kolayca başka yerlere taşınabiliyor.

Onun hakkında en çok konuşulmasını sağlayan eserlerden bir diğeri ise kanatlı uçan makine oldu. Günümüzün uçak tasarımları ile büyük oranda aynı olduğunu söyleyebiliriz. Kanat açıklığı yaklaşık 10 metreden fazla iki kanatlı ahşap bir çerçeve bu araçta yer alıyor. Hava aracı, çubuk ve kasnak sistemleri ile kontrol edilebiliyor. Fakat uçurulması neredeyse imkansız. Teknoloji dehası Da Vinci şu anki uçakların öncüsü sayılabilecek tasarımları oluşturdu.

Onun eserlerinden bir diğeri ise arabalar oldu. Kulağa tuhaf gelse bile yine de günümüz otomobillerinin öncüsü sayılabilecek eşsiz modeller sunduğu söyleniyor. Araba tasarımında fren ve direksiyon gibi sistemler bile yer alıyor.

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