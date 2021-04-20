HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Dacia sahiplerine büyük haber! Nisan’da Dacia modellerinde büyük indirim var

Dacia sahiplerine büyük haber! Nisan’da Dacia modellerinde büyük indirim var

20.04.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nisan ayı içerisinde Dacia alanlar büyük indirim kazanıyor. Nisan ayında Dacia yetkili satıcılarına gelenleri bahar fırsatları karşılıyor. İşte Dacia severlere büyük fırsatlar.

Dacia sahiplerine büyük haber! Nisan’da Dacia modellerinde büyük indirim var

Yeni Sandero’nun sınırlı sayıdaki Comfort 1.0 SCe 65 bg versiyonuna özel 152 bin 900 TL fiyat sunulurken, modern ihtiyaçları yeniden tanımlayan modele günlük 69 TL ödeme ile sahip olunabiliyor.

Nisan ayı boyunca 2020 model yılı Duster Comfort ECO- G 115 bg 4×2 versiyonu, 172 bin TL’den sahiplerini bekliyor.

2020 model yılı Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg vesiyonu, 121 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonu ise 136 bin 900 TL’lik avantajlı fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Yerli otomobil TOGG’a bir ödül daha!Yerli otomobil TOGG’a bir ödül daha!
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Dacia

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'nın açıklamasıyla sıraya girdiler

Bakan Koca'nın açıklamasıyla sıraya girdiler

Sabancı'yı ifşa etmişti! 'Beni yatağa atabileceğini düşündü'

Sabancı'yı ifşa etmişti! 'Beni yatağa atabileceğini düşündü'

Yasaklandı! Her aileden 1 kişi kabul edilecek

Yasaklandı! Her aileden 1 kişi kabul edilecek

Kısmi kapanma ne kadar etkili oldu?

Kısmi kapanma ne kadar etkili oldu?

Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Dilek'i pozlarıyla kasıp kavurdu

Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Dilek'i pozlarıyla kasıp kavurdu

Tam kapanma yeniden gündemde: En az 28 gün

Tam kapanma yeniden gündemde: En az 28 gün

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son Dakika! Mısır'da tren kazası: 100'den fazla kişi yaralandı

Son Dakika! Mısır'da tren kazası: 100'den fazla kişi yaralandı

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan'da durum daha kötüye gidiyor

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan'da durum daha kötüye gidiyor

O ülkeleri örnek gösterdi: Birkaç haftalık tam kapanma...

O ülkeleri örnek gösterdi: Birkaç haftalık tam kapanma...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.