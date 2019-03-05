HABER

Dağda 4 delik açıldı! Deneme başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 10:05 | Son Güncelleme

Bursa'da dağ ilçelerine ulaşım için Doğancı Barajı yakınlarında inşa edilen tünelin çalışmaları hızla devam ediyor. İhale süreci tamamlanan 2 kilometrelik tünelin açımı için özel patlayıcı ile deneme yapıldı.

Yapılan deneme patlamaları ile Doğancı Barajı'nın etkilenip etkilenmeyeceğinin test edildiği çalışmalarla ilgili açıklama yapan Osman Mesten, tünelin patlatma çalışmalarının bugün ilk kez denemesinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Dağı delen tünelde deneme patlamaları başladı, yol hasreti bitiyor

Uludağ'ın eteklerinde Doğancı Barajı'nın yanında inşa edilecek ve Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık ilçelerine ulaşımı kolaylaştıracak olan tünelde çalışmalar devam ediyor.
Tünelin açılması için gerçekleştirilen deneme patlatmaları için 4 delik açıldı. Bu deneme patlatmalar sonucu, Doğancı Barajı'nda titreşim ölçümleri yapılarak, herhangi bir şekilde etkileyip etkilemediği test edildi.
Projeye göre Orhaneli yolunun 12. Kilometresinde yer alan tüneli patlatabilmek için piroteknik kaya kırıcı getirilirken çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, şunları söyledi:
“Dağ bölgemizin en önemli sorunu olan yol sorunu çözecek olan tünel inşaatı başlamıştı. Bir kaç haftadır ana kaya kütlesinin patlatılmasıyla ilgili çalışmalar başlatılmıştı. Alt yapı çalışmaları, teknik inceleme raporlarının alınmasının ardından şuanda patlatma aşamasındayız.
Bu tünel ile birlikte dağ bölgemizin yol sorunu kalmayacak. Burası bittikten sonra da proje ihalesi yapılmakta olan ve bu tünel bittikten sonra yapım aşamasına geçilecek olan 3 tünel ve 2 viyadük çalışmamız var.
Tünel ile ilgili bilgi aktaran Mesten, " Tünelin patlatma çalışmalarının bugün ilk kez denemesini gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir sürprizle karşılaşmadığımız takdirde asıl patlatma işlemi 10-15 gün sonra yapılacaktır. Giriş ve çıkıştan olmak üzere günde 8 metre açılarak ilerleyeceğiz” dedi. (İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dağ Bursa tünel

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 yıldır yakalanamıyordu! Polisi görünce 'Bunun bir şaka olduğunu söyleyin'

Yakalanamıyordu! Polise 'Bunun bir şaka olduğunu söyleyin' dedi

TSK duyurdu! PKK/YPG'li teröristlerce ateş açıldı

TSK duyurdu! PKK/YPG'li teröristlerce ateş açıldı

Son dakika: Ankara'da peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı var

Art arda operasyon haberleri geliyor!

Günlük burç yorumları 5 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Ay, Balık burcuna geçerken neler olacak?

Son dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir sokakta patlama! Yaralılar var

Gaziosmanpaşa'da bir sokakta patlama! Yaralılar var

11 ilde sahte altın operasyonu! Gözaltılar var

11 ilde sahte altın operasyonu! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.