Dağda 4 delik açıldı! Deneme başladı

Yapılan deneme patlamaları ile Doğancı Barajı'nın etkilenip etkilenmeyeceğinin test edildiği çalışmalarla ilgili açıklama yapan Osman Mesten, tünelin patlatma çalışmalarının bugün ilk kez denemesinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Dağı delen tünelde deneme patlamaları başladı, yol hasreti bitiyor

Uludağ'ın eteklerinde Doğancı Barajı'nın yanında inşa edilecek ve Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık ilçelerine ulaşımı kolaylaştıracak olan tünelde çalışmalar devam ediyor.

Tünelin açılması için gerçekleştirilen deneme patlatmaları için 4 delik açıldı. Bu deneme patlatmalar sonucu, Doğancı Barajı'nda titreşim ölçümleri yapılarak, herhangi bir şekilde etkileyip etkilemediği test edildi.

Projeye göre Orhaneli yolunun 12. Kilometresinde yer alan tüneli patlatabilmek için piroteknik kaya kırıcı getirilirken çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, şunları söyledi:

“Dağ bölgemizin en önemli sorunu olan yol sorunu çözecek olan tünel inşaatı başlamıştı. Bir kaç haftadır ana kaya kütlesinin patlatılmasıyla ilgili çalışmalar başlatılmıştı. Alt yapı çalışmaları, teknik inceleme raporlarının alınmasının ardından şuanda patlatma aşamasındayız.

Bu tünel ile birlikte dağ bölgemizin yol sorunu kalmayacak. Burası bittikten sonra da proje ihalesi yapılmakta olan ve bu tünel bittikten sonra yapım aşamasına geçilecek olan 3 tünel ve 2 viyadük çalışmamız var.