Dağda mahsur kalan 4 üniversite öğrencisi kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, dağda mahsur kalan dört üniversite öğrencisi kurtarıldı.

Üniversite öğrencileri Ahmet Öztokmak (21), Mehmet Çavuşoğlu (23), Mehmet Han Şafak (19) ve Azerbaycan vatandaşı Amir Orouji (29) İçmeler Mahallesi Karia Yürüyüş Yolu mevkisinde yürüyüşe çıktı.

Bir süre sonra gidecekleri yönü bulamayınca dağda mahsur kalan üniversiteliler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine yönlendirilen AFAD, UMKE ve polis ekiplerince, 8 saatte ulaşılan dört genç, dağdan indirildi.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

