Dağda yürüyüş yaparken kalbi durdu, 6 saat sonra hastanede hayata döndürüldü

Barcelona'da yaşayan ve eşiyle birlikte yürüyüş yaparken kar fırtınasına yakalanan Schoeman, vücut ısısındaki aşırı düşüşle önce konuşma yetisini kaybetmiş, sonra da bilincini yitirmişti. İngiliz kadının kalbi de durmuştu.

34 yaşındaki Schoeman'ı hayata döndüren doktorlar, bunun çok nadir bir vaka olduğunu, İngiliz kadının hayatını soğuğun kurtardığını söylüyorlar.

Bütün bunlar 12 gün önce yaşandı. Dün hastaneden taburcu olan Audrey Schoman'ın hipotermiden kaynaklanan, ellerde hafif uyuşukluk ve hassasiyet gibi bazı sorunlar dışında sağlığı iyi.

Doktor Argudo, "Eğer vücut ısısı normal olsa kalbin bu kadar uzun süre çalışmaması mutlaka ölümle sonuçlanırdı" diyor.

Doktor Argudo, "Ölmüş gibiydi. Fakat, hipotermi vakası olduğu için Audrey'in yaşama şansı olduğunu biliyorduk" dedi.

Daha önce hiç bu kadar uzun süre bilincini kaybeden bir hasta görmemiş olan doktorlar, en çok sinir sisteminin ne ölçüde zarar görmüş olabileceği konusunda kaygı duyduklarını söylüyorlar.

Perşembe günkü basın toplantısında konuşan Audrey Schoeman ise ilk 6 saate dair hiç bir şey hatırlamadığını anlattı. Kendisini çok şanslı gördüğünü söyleyen Schoeman "mucize" diye tanımladığı hayata dönüşünü tamamen doktorlara borçlu olduğunu söyledi.

Schoeman çok zevk aldığı zorlu yürüyüşlere baharda yeniden başlayabileceğini de umuyor.



