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  4. Dağda yürüyüş yaparken kalbi durdu, 6 saat sonra hastanede hayata döndürüldü

Dağda yürüyüş yaparken kalbi durdu, 6 saat sonra hastanede hayata döndürüldü

16.01.2020 15:13 | Son Güncelleme

Audrey Schoeman, İspanya dağlarında yürüyüş yaparken yakalandığı kar fırtınasında bilincini kaybetti. Schoeman'ın kalbi 6 saat boyunca çalışmadı. İngiliz kadın, kaldırıldığı Barcelona'daki bir hastanede hayata döndürüldü.

Dağda yürüyüş yaparken kalbi durdu, 6 saat sonra hastanede hayata döndürüldü

İngiltere vatandaşı Audrey Schoeman, İspanya'da Pirene Dağları'nda yürüyüş yaparken yakalandığı kar fırtınasında bilincini kaybetti. Schoeman'ın kalbi 6 saat boyunca çalışmadı. İngiliz kadın, kaldırıldığı Barcelona'daki bir hastanede hayata döndürüldü.

34 yaşındaki Schoeman'ı hayata döndüren doktorlar, bunun çok nadir bir vaka olduğunu, İngiliz kadının hayatını soğuğun kurtardığını söylüyorlar.

Barcelona'da yaşayan ve eşiyle birlikte yürüyüş yaparken kar fırtınasına yakalanan Schoeman, vücut ısısındaki aşırı düşüşle önce konuşma yetisini kaybetmiş, sonra da bilincini yitirmişti. İngiliz kadının kalbi de durmuştu.

Eşi Rohan Schoeman, Katalonya'daki TV3'te yayınlanan basın toplantısında, "Kurtarma ekiplerini beklerken nabzını bulmaya çalıştım, nefesini hissedemedim, kalp atışlarını bulamadım. Öldüğünü sandım" dedi.

Kurtarma ekipleri 2 saat sonra çifti bulduklarında Audrey Schoeman'ın vücut ısısı 18 dereceye düşmüştü.

Barcelona'daki Vall d'Hebron Hastanesi'ne ulaştıklarında ise hiçbir hayat belirtisi göstermiyordu.

Fakat ilk müdahaleyi yapan doktorlardan Eduard Argudo, Schoeman'ın şuurunu yitirmesine yol açan aşırı soğuğun aynı zamanda onun hayatını kurtardığını söyledi.

Doktor Argudo, "Ölmüş gibiydi. Fakat, hipotermi vakası olduğu için Audrey'in yaşama şansı olduğunu biliyorduk" dedi.

Hipotermi yani vücut ısısının aşırı düşüşü bilincini kaybettiği süre boyunca Audrey Schoeman'ın beynini ve bedenini korudğu ortaya çıktı.

Doktor Argudo, "Eğer vücut ısısı normal olsa kalbin bu kadar uzun süre çalışmaması mutlaka ölümle sonuçlanırdı" diyor.

Audrey Schoeman'ın şuurunu yitirmesine yol açan soğuk onun hayatını kurtardı

'Hayata dönmem mucize, bunu doktorlara borçluyum'

Zamana karşı bir yarışa giren doktorlar Schoeman'ı önce, hastanın kanını alıp, oksijen yükleyerek geri veren özel bir makineye bağladı.

Vücut ısısı 30 dereceye yükseldiğinde ise defibrilasyon yöntemiyle kalbi yeniden çalıştırdı.

Audrey Schoeman şuurunu yitirdikten 6 saat sonra kalbi çalıştırılarak hayata döndü.

Bütün bunlar 12 gün önce yaşandı. Dün hastaneden taburcu olan Audrey Schoman'ın hipotermiden kaynaklanan, ellerde hafif uyuşukluk ve hassasiyet gibi bazı sorunlar dışında sağlığı iyi.

Daha önce hiç bu kadar uzun süre bilincini kaybeden bir hasta görmemiş olan doktorlar, en çok sinir sisteminin ne ölçüde zarar görmüş olabileceği konusunda kaygı duyduklarını söylüyorlar.

Perşembe günkü basın toplantısında konuşan Audrey Schoeman ise ilk 6 saate dair hiç bir şey hatırlamadığını anlattı. Kendisini çok şanslı gördüğünü söyleyen Schoeman "mucize" diye tanımladığı hayata dönüşünü tamamen doktorlara borçlu olduğunu söyledi.

Schoeman çok zevk aldığı zorlu yürüyüşlere baharda yeniden başlayabileceğini de umuyor.

Dağda yürüyüş yaparken kalbi durdu, 6 saat sonra hastanede hayata döndürüldü

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