Dağınık ergen odaları için çare bu içerikte! Bu yöntemleri deneyin

İşte o odayı ergenler için bile zahmetsizce temiz hale getirecek en etkili yöntemler!

Odasını kendi sığınağı olarak görün.

Ergenlikte oda sadece uyku alanı değildir. Orası onun bağımsızlık ilan ettiği yerdir. Bu yüzden kuralları siz koymayın, ortak kararlar alın.

Kirli tabaklara kesin sınır çizin.

Dağınıklık tolere edilebilir ama hijyen asla. Odada küflenen bardaklar ve yemek artıkları için sıfır tolerans politikası uygulayın.

Katlama düzenini tamamen unutun.

Kıyafetleri jilet gibi katlamasını beklemek hayalciliktir. Gardırop içine büyük sepetler atın; temizleri doğrudan bu sepetlere fırlatmasını söyleyin.

Tek bölge taktiğini uygulayın.

"Odanı topla" lafı ergen beyninde hata verir. Bunun yerine "Bugün sadece çalışma masanın üstünü boşalt" diyerek tek hedefe odaklayın.

Tek seferde hem süpürün hem silin.

Ergenlerin temizliğe ayıracak uzun saatleri yoktur. Philips Kablosuz Elektrikli Süpürge 8000 Serisi'nin özel Aqua Plus başlığı, tek seferde zemini hem süpürüp hem silerek onlara devasa bir zaman kazandırır.

Zorlu lekeleri dert etmekten vazgeçin.

Odadaki sert zeminlerde biriken tozu, kiri ve dökülen içeceklerin yarattığı zorlu lekeleri dert etmeyin. Aqua Plus başlık, bu zorlu kirleri %99'a varan oranda tek hamlede temizler.

Yatağın altındaki veya dolap arkasındaki gizli tozlar ergenlerin gözünden kaçar. Cihazın PrecisionPower Akıllı Başlığı, tek bir hareketle en gizli tozları ve kirleri bile %99,9'a varan oranda yok eder.

Kirli sepetini yatağın yanına koyun.

Kirli çamaşırlar banyo yerine neden hep yerdedir? Çünkü banyo uzaktır. Kirli sepetini tam olarak kıyafetlerini çıkardığı noktaya yerleştirin.

Haftada bir gün anlaşması yapın.

Her gün söylenmek hem sizi hem onu yıpratır. Hafta içi dağınıklığa göz yumun; cumartesi gününü resmi "Oda Toplama Günü" ilan edin.