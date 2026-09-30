Evin hangi odası senin için daha önemli buluyoruz!

Yaşam tarzına göre evinin vazgeçilmez odasını birlikte bulalım.

1/8 Uzun ve yorucu bir günün ardından eve adımı attığın an içinden geçen ilk şey ne olur? Hemen üstümü değişip yatağa atlamalıyım. Şöyle güzel, sıcak bir yemek olsa da yesem. Pencere kenarına geçip bir nefes alayım. Koltuğa kurulup en sevdiğim diziyi açma vakti!

2/8 Senin için "konfor" kelimesinin tam karşılığı nedir? Yumuşacık bir yatak, kuş tüyü yastıklar... Puf puf bir koltuk, yumuşak bir battaniye ve kumanda. Mis gibi kokan bir çay, taze çıkmış bir kek. Taze hava, bol yeşillik ve sessizlik.

3/8 Hafta sonu alarm kurmadan uyanıp saatlerce yataktan çıkmamak senin için mükemmel bir gün tanımı mı?

4/8 Yeni bir ev ararken ilk kontrol edeceğin kriter ne? Yalıtım Büyüklük Genişlik Manzara

5/8 Taşınırken ilk hangi kutuyu açarsın? Salon eşyalarının olduğu kutu! Mutfak kutuları... Kişisel eşyalarımı. Banyo ihtiyaçları...

6/8 Yorgun veya stresli bir günün ardından tüm dertlerini unutmanın en kestirme yolu zifiri karanlık bir odada uyumak mı?

7/8 Hangisi seni daha çok mutlu eder? Kalabalık sofralar ve sohbetler. Kendime vakit ayırmak. Yeni tarifler keşfetmek.