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  4. Dağıstan’da güvenlik güçleriyle silahlı kişiler arasında yeniden çatışma çıktı

Dağıstan’da güvenlik güçleriyle silahlı kişiler arasında yeniden çatışma çıktı

26.06.2024 00:35
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Rusya’ya bağlı Dağıstan’da geçtiğimiz günlerde yaşanan eş zamanlı saldırıların ardından bu akşam da güvenlik güçleriyle silahlı kişiler arasında yeni bir çatışma çıktı. Bölge yönetimi, vatandaşları dışarıya çıkmamaları konusunda uyararak, “Şehirde bir kez daha huzursuzluk baş gösterdi. Lütfen dikkatli olun” dedi.

Dağıstan’da güvenlik güçleriyle silahlı kişiler arasında yeniden çatışma çıktı

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde 23 Haziran'da bir sinagog, iki kilise ve bir polis kontrol noktasına düzenlenen eş zamanlı terör saldırılarına ilişkin soruşturma devam ederken, akşam saatlerinde Üniversite Meydanı'nda güvenlik güçleriyle silahlı kişiler arasında yeni bir çatışma çıktı.

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ÇOK SAYIDA POLİS VE SİVİL HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bölge yönetimi, çıkan çatışmanın ardından bölge sakinlerini dışarıya çıkmamaları konusunda uyararak, “Şehirde bir kez daha huzursuzluk baş gösterdi. Sizden dışarıya çıkmamanızı rica ediyoruz. Lütfen dikkatli olun” dedi. Saldırıda ölü veya yaralı bilgisi henüz paylaşılmazken, yerel kaynaklar, çatışma çıkan bölgenin abluka altına alındığını belirtti. Öte yandan, Dağıstan’da 23 Haziran’da düzenlenen terör saldırılarında 16'sı polis ve 5'i sivil toplam 21 kişi hayatını kaybetmişti. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Rusya çatışma
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