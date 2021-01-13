Dağlarda etek ve topuklu ayakkabı alay konusu oldu!

Toplumdaki standart güzellik kalıplarını yıkmayı hedeflediğini öne sürerek sık sık gündem olan Gucci, North Face ortaklığındaki yeni tasarımlarının tanıtımını dağlarda topuklu ayakkabı ve eteklerle gezen modellerle yapınca sosyal medyada çok sayıda kişi durumla dalga geçti.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Dağcılar ve doğa yürüyüşçüleri, şimdiye kadar fonksiyonel tasarımlarıyla bildikleri North Face'in böyle bir adım atmasını mantıksız bulduklarını söyledi.

Pofuduk montların altına sandalet giyen kişilerin doğada tutunmasının zor olduğu da ifade edildi.

Açlıkla mücadele eden birçok ülke yararına düzenlediği konserlerle tanınan İrlanda asıllı şarkıcı Bob Geldof'un kızı Pixie Geldof, ürünlerin reklamını kendi Instagram sayfasında yaptı. Yaşamını yitiren Galler Prensesi'ne atıfta bulunarak "Benim zihnimde, bu tam Lady Di'ye göre" dedi. Moda tasarımcısı Henry Holland da "Hiç bu kadar kıskanç olmamıştım" diye yorum yaptı.

Sosyal medya kullanıcıları ise ürün tanıtımıyla dalaga geçti "Bunlar sadece pahalı ve kullan-at moda, değil mi? Bunlara parası yetecek hiç kimse, bir sezondan fazla giymez" eleştirileri yaptı.

North Face' ve Gucci'nin Instagram hesabında, eleştirilerin dozu daha da yüksek oldu. Ürünler, Londra'daki Selfridges mağazasında birebir video görüşmeleriyle gösterilmeye başlandı. Mağaza, randevu almak isteyen müşteriler için ayırdıkları bütün zaman dilimlerinin tükendiğini açıkladı.

